22/12/2015 a las 06:00

A.O.Pamplona

Es el único alcalde de Pamplona que antes de ocupar el sillón pasó por todos los puestos dentro de la Corporación. Dos mandatos en la oposición, como edil de UCD primero y de UPN después; otro mandato como responsable de Urbanismo y teniente de alcalde, y el último como alcalde. Alfredo Jaime tiene buenos recuerdos de su etapa municipal, polémica también en algunos momentos, pero satisfactoria cuando repasa los que considera sus grandes logros: desde el desbloqueo del Plan General aprobado en el 83 por los socialistas, hasta la construcción de los primeros aparcamientos subterráneos. Pero destaca sobre todos ellos los acuerdos que alcanzó con la oposición, con los socialistas principalmente, pero también con EA, para sacar adelante los presupuestos.

¿Qué vida lleva señor Jaime?

Bastante movida, pero estoy haciendo ahora lo que me gusta. Me jubilé hace 8 años, al cumplir los 65, pero me entretengo colaborando con una empresa. Eso sí, me levanto tarde, aprovecho la mañana para hacer la compra y discutir con el pescatero. Así le echo una mano a mi mujer. Y por la tarde, si tengo tiempo, me gusta quedar con los amigos, jugar una partida.

Casi no hace falta preguntarle cómo le va con ese nuevo corazón que tiene desde 2010.

Me va fenomenal, aunque me costó un año recuperarme. Casi tuve que aprender a caminar de nuevo. El trasplante era la única solución, era eso o morir.

Usted estuvo cuatro mandatos en el Ayuntamiento, ¿con cuál se queda?

Todos tuvieron algo especial. Cuando más disfruté fue en el primero, porque era todo nuevo. La ilusión del principio. Y porque la relación era muy buena entonces. También guardo un recuerdo especial de los cuatro años como concejal de Urbanismo. La alcaldía es otra cosa, también muy buena.

Llegó a la política de la mano de UCD. ¿Por qué tomó esa decisión?

Yo ya me había movido algo antes. Estaba en el comité de empresa de Industrias Esteban, y junto con otras personas nos habíamos gestionado nuestra propia vivienda a través de la cooperativa de Ermitagaña, así que conocía el ambiente. A UCD llegué por Tomás Caballero, amigo mío. Se lo habían propuesto a él, y aunque les dijo que no, les comentó que tenía un conocido que sí querría. Al principio estuve como independiente, pero a los 8 meses me afilié.

Y al terminar aquel primer mandato en el Ayuntamiento, UCD desaparece y se pasa a UPN.

Me tocó liquidar el partido junto a Rafael Gurrea, y fue entonces cuando nos llamó Aizpún para que fuésemos a UPN.

Cuatro años en la oposición y al siguiente mandato consiguen la alcaldía, y usted pasa a encargarse del Urbanismo.

Nos encontramos con todo parado y había que desbloquearlo. Empezamos con el Plan General que nos habían dejado y que era inviable. Y luego alcanzamos acuerdos con los socialistas para llevar a cabo, entre otras cosas, un plan de aparcamientos por toda la ciudad.

En Blanca de Navarra, la plaza de San Francisco y el de la plaza de toros.

Y algunos más. Fue complicado porque nos encontramos con protestas y manifestaciones en todos. En el de Blanca de Navarra decían que se iban a caer las casas. Todavía me acuerdo. Y en el de San Francisco protestaban porque iban a desaparecer los árboles. El otro día pasé y además de árboles hay un parque infantil muy utilizado.

¿Era fácil llegar a pactos con los socialistas?

Tuvimos pocos problemas, y si los había se trataban de solucionar. Mire, me vino una vez Díaz Yarza con 14 propuestas para que se las aprobásemos si queríamos su apoyo a los presupuestos. Cogí el papel, lo miré y le dije que sin problemas. Se quedó tan cortado que me dijo que tenía que consultarlo con el partido. ¿Qué más me daba meter esos proyectos si al final yo los iba a gestionar y yo era el beneficiario?.

¿Y qué ha pasado estos últimos años en el Ayuntamiento con UPN para que no se alcanzasen esos acuerdos?

Creo que ha faltado mano izquierda y sentido común. Yo me llevaba bien hasta con HB en lo relacionado con la ciudad, aunque aquello se terminó cuando mataron a Tomás Caballero, porque hay líneas que no se pueden pasar.

¿Qué tal su relación con Juan Cruz Alli desde lo sucedido en 1994, cuando él como presidente del Gobierno pidió su dimisión como alcalde por unos asuntos urbanísticos?

No hay relación. A cualquiera que confíe en los amigos, eso es lo peor que le puede suceder.

¿Pasea por la ciudad?

Más que pasear, ando por ella.

¿Echa algo en falta?

Me parece que alguien tendría que meter mano de una vez en el Casco Antiguo. Empezar a derribar, pero para eso hace falta dinero y que esté detrás el Gobierno, porque debe ser algo coordinado.

¿Qué opina del actual cuatripartito?

No es una forma natural de gobernar, de todas maneras han cumplido seis meses y creo que no han hecho nada. A lo que tendrían que dedicarse es a mejorar la vida de los ciudadanos.