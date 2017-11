Actualizada 09/11/2017 a las 11:58

¿Qué tal si dejas de mirar fijamente el círculo fosforito que remarca el 10 de noviembre en tu agenda y te pones a preparar el kit y el outfit carpero? Ya no queda nada para la Carpa Universitaria de Otoño y tú con esos pelos. Venga, pasemos lista: pulsera de acceso, calzado cómodo y al que no le tengas demasiado cariño, móvil, litrona, palo selfie, cartera (con dinero) y llaves de casa. Acuérdate del paraguas y el abrigo porque las predicciones dicen que Pamplona vivirá una jornada otoñal, con cielos nubosos, lluvia y temperaturas en torno a los 12 grados. Ahora revisa todo. ¿Ya está? No, hay cinco apuntes más que debes repasar antes de cambiar las clases por la juerga:



1. UNA PULSERA QUE ABRE 20 HORAS DE FIESTA



Si a tu kit le falta la pulsera, no pasa nada, todavía estás a tiempo. Te tocará hacer fila como a todos los que ya la tienen y ya está. Puedes esperar pacientemente tu turno en el puesto de reprografía de la UPNA -de 10.00 a 14 horas o de 16.00 a 20.00 horas- y apoquinar 15 euros para conseguirla. O, si finalmente te pilla el toro, tendrás que pagar 5 euros más en taquilla el día del evento. También existe una promoción de Caja Rural por la que te puede salir gratis (ellos te lo explican todo, todo y todo en www.entradascajarural.com/index.asp)



Una vez que tengas la pulsera anudada a la muñeca dispondrás de tiempo más que suficiente -desde las 9.00 hasta las 5.30 horas- para deambular por el patinódromo de la Ciudad Deportiva Amaya y brindar en alguna de las 19 barras con el vaso-karpero, que cuesta 1 euro, es reutilizable -se genera un 75% menos de residuo plástico- y con él colaborarás con la Asociación Hiru Hamabi, ya que un 10% de la recaudación irá destinada a esta organización, que une a las familias de menores afectados por el daño cerebral adquirido.



2. YO LE CONOCÍ EN UN TAXI (O EN UNA VILLAVESA)



Decía una de las canciones de un verano ya muy lejano -sí, de esas que ya están pasadas de moda- que los taxis tienen mucho potencial para encontrar ¿pareja?, ¿rollo?, ¿lo que sea? En cualquier caso se trata de una buena opción -si te interesa, llama al 948232300-, aunque las villavesas tampoco están mal y quizá se ajusten más a tu presupuesto. El caso es que no cojas el coche. Lo de 'si bebes, no conduzcas' ya te lo sabes de sobra, no te hacen falta sermones, así que pasemos a lo que te interesa: la parada más cercana se encuentra a la altura del Seminario. Allí paran durante el día las líneas 4, 10, 12, 18 y 20; y por la noche, la N5, N6 y la N10.



3. CHUNDA-CHUNDA, ROCK O GRAVE-SURF



La rumba de 'Diván du Don' será el plato fuerte de la noche. Pero habrá música para todos los gustos en las más de 20 horas de fiesta. El rock-metal de los estelleses 'Flitter' o el 'pachangueo' de ‘Ayahua’ska’ se podrá disfrutar a lo largo de la tarde. ​​Si en realidad, lo que te va es el chunda-chunda pincharán en el escenario los DJs navarros Pablito Mix, Mikel Blanco, Erik Ainzua, Lucas Pomez y Sergio Astrain.



4. ¿Y APARTE DE LA MÚSICA?



Aunque la música es la reina de esta fiesta universitaria, la programación se completa con el tradicional campeonato de mus, que comenzará a las 9.00 horas, el famoso karaoke, el bubble sumo y una clase de zumba. Además, las 19 barras propondrán actividades y regalarán accesorios. Los de Teleco ya han desvelado su temática: podrás protagonizar un duelo de sables con los personajes de Star Wars. Los demás se hacen los interesantes y mantienen en secreto su 'mini mundo'. Así que no te queda otra que bajar a Amaya a descubrirlo. Ya tienes excusa.



5. COME, BEBE Y EVITA LA RESACA



¡Atención! Esto te interesa casi casi por encima de todas las cosas. Se acabaron los "¡Ya no salgo más!", los Ibuprofenos, la barca vikinga al acostarse o los careos continuos con el señor Roca al día siguiente. Lo mejor para evitar la resaca es no beber, pero como seguramente considerarás que esto es incompatible con una carpa universitaria, puede estar bien que conozcas algunos trucos previos para minimizarla:



Toma una cucharada de aceite de oliva antes de salir, creará una película protectora en la pared del estómago que ayudará a que el hígado absorba más lentamente el alcohol y lo destruya de manera más efectiva.



No bebas con el estómago vacío. Cuanto más lleno está, más tarda el alcohol en llegar a la sangre. Para llenar el buche ni siquiera tienes que moverte del recinto, habrá un puesto de comida junto a la entrada en el que se ofrecerán hamburguesas caseras, pizza, perritos calientes, espaguetis boloñesa, patatas fritas y sándwich de jamón y queso. Todo ello por entre 3 y 4 euros y medio.



Mientras bailas prueba este nuevo combinado: una copa, un vaso de agua, una copa, un vaso de agua. Necesitas mantenerte hidratado porque el alcohol provoca justo lo contrario, deshidratación.



Y, sobre todo, dosifica. Veinte horas dan para mucho y, si no te quieres perder nada, es mejor que cojas el 'puntillo' y te aferres a él. El vaso karpero y tú os podéis separar de vez en cuando, echar unos bailes sin derramar nada encima de los que te rodean, desafiar al toro mecánico, cantar en el karaoke... Lo que viene siendo estar a secano por un rato, vamos. ¡Ah! y si decides hacer botellón, recoge. Si no, cuando se apaguen las luces del patinódromo y el silencio tome el relevo a la fiesta, en el mundo adulto sólo resonará una cosa: "Qué marranos son estos universitarios, más les valdría ponerse a estudiar". Mejor que no puedan echarte en cara nada.



Ahora sí, ya está todo. Feliz carpa de otoño.