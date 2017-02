El PSN acusa al alcalde de Ansoáin de "discriminar a los vecinos que no saben euskera"

Actualizada 03/02/2017 a las 18:47

El PSN ha acusado al alcalde de Ansoáin, Ander Oroz, de EH Bildu, de "obstaculizar la participación ciudadana y discriminar a los vecinos y vecinas que no saben euskera, que son en torno al 80 por ciento".



En un comunicado, los socialistas han explicado que, con motivo de la preparación del Día del Euskera, "se convocó una reunión para que quien quisiera aportara ideas para su celebración, pero cuál fue la sorpresa al señalarse que la charla sería en euskera y, por tanto, quedaba fuera quien no entendiera o supiera expresarse en esta lengua". Los socialistas presentaron un ruego en el Pleno, "pero la respuesta fue que el formato se iba a mantener y, por tanto, se mantenía el encuentro solo en euskera".



"Si esta es la forma de normalizar el euskera que tiene el equipo de gobierno, ha tomado el camino equivocado, porque impedir la participación ciudadana y discriminar a quien no sepa la lengua que habla la mayoría de vecinos y vecinas es poner palos en la rueda", ha criticado el PSN

La formación ha señalado que "no estamos contra el euskera, pero lo que no se puede es imponer ni discriminar, sea por activa o por pasiva, a quien no conoce esta lengua".



En este sentido, ha preguntado al resto de grupos del equipo de gobierno, Geroa Bai e I-E Ansoáin Puede, "si comparten y suscriben el proceder del alcalde", porque "la ciudadanía tiene derecho a saber cómo entiende la participación y cómo entiende el uso de la lengua cada formación". "Compartimos el fomento de la lengua siempre y cuando se trate desde la libertad de elección y nunca desde la imposición"", concluye la formación.