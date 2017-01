El Ayuntamiento visita el Chalé de Caparroso y la oposición considera que es un "paripé"

Actualizada 12/01/2017 a las 18:25

El área de Ciudad Habitable y Vivienda ha facilitado este jueves la visita de los concejales pamploneses al Chalé de Caparroso, cerrado por seguridad tras las obras realizadas sin permiso por los anteriores adjudicatarios, iniciativa solicitada por la oposición pero que la han criticado por "improvisada y paripé".



Según una nota del consistorio, se ha tratado de una visita "técnica y de trabajo" para comprobar sobre el terreno la actual situación del inmueble, tras las obras realizadas en su interior, sin licencia ni comunicación previa, por la asociación juvenil a la que se cedió en precario el pasado mes de junio.



Las obras obligaron al cierre del edificio por motivos de seguridad y conllevaron la rescisión de la cesión en precario realizada por el Consistorio.



El inmueble está cerrado desde el pasado mes de noviembre, situación que se mantendrá hasta que el chalet sea adecuado a los usos previstos por su carácter de dotación pública, de forma que su futura gestión como espacio público juvenil autogestionado se establecerá por concurso público.



Las mismas fuentes han señalado que en la visita la directora del área de Conservación Urbana y Proyectos, Cristina Arregi, ha explicado las obras realizadas por los último usurarios, que "no implican un riesgo específico sobre la estructura portante del edificio, pero sí un riesgo real de desprendimiento de algunos elementos".



Igualmente, Arregui ha explicado a los corporativos asistentes que los trabajos de adecuación que se llevarán ahora a cabo en el edificio no implicarán un sobrecoste respecto a los que ya barajaba el Ayuntamiento, toda vez que ya se contemplaba actuar sobre la distribución interna del edificio para adecuarlo a los nuevos usos.



Fuera de esta nota oficial, tanto UPN como PSN se han mostrado muy críticos con la convocatoria de la visita, que recibieron a última hora de ayer y ha sido "un paripé para evitar una sesión oficial", como habían solicitado, por lo que no han acudido.



Para UPN, la visita ha sido "un paripé para querer hacer ver que cumplen el expediente, cuando en realidad están tratando de saltarse su obligación de convocar una Comisión Extraordinaria, que es un derecho de los concejales solicitantes".



Además, han explicado que Abaurrea, que ayer mismo votó en contra de la visita de la oposición al chalé, "con esta precipitada maniobra ha querido evitar la convocatoria de la comisión extraordinaria y la consiguiente presencia de medios de comunicación en la visita".



Por su parte, PSN ha denunciado la "burla y el desprecio" que ha supuesto esta convocatoria por parte del concejal de Urbanismo, Jose Abaurrea, con una visita "improvisada, informal, opaca y parcial" al inmueble, "lejos de dar trámite", como es su obligación, a la convocatoria extraordinaria que ayer pidió la oposición en uso de su derecho, "ante el silencio que el cuatripartito venía manteniendo desde hacía tres meses a los continuos requerimientos" del grupo.



"Esta actitud infantil y obstruccionista del cuatripartito es acorde a la insólita, sectaria, oscura y más que polémica gestión con que Asiron y su equipo se han comportado en todo el proceso relacionado con la ocupación del edificio de la calle Compañía y la posterior cesión del chalet de Caparroso a jóvenes cercanos ideológicamente a Bildu", han zanjado los socialistas.



Por otro lado, Geroa Bai ha denunciado la "actitud beligerante y radical" de UPN en este asunto, en el que recuerda que Geroa Bai abogó por la revocación de la cesión a los adjudicatarios por sus "incumplimientos", como así se hizo.



También advierte la coalición nacionalista que en la última Comisión de urbanismo "ya se anunció que se iba a trabajar para que dicha visita se produjese hoy a las 14.00 horas", pese a lo cual UPN y PSN "exigieron ayer que se votase una propuesta de visita al Chalet, una cuestión que fue rechazada por innecesaria" al entender que la iniciativa ya estaba comprometida.



Por ello, lamentan la "actitud bronca" de UPN al proponer una Comisión Extraordinaria de Urbanismo para reproducir el debate que tuvo lugar ayer, "sin otro ánimo que poder hacer una nota de prensa manifestando su radical oposición al equipo de gobierno, algo que vienen haciendo de manera sistemática con todas las iniciativas".