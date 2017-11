Coral Barañáin cumple 35 años y llega fiel a su cita con Santa Cecilia

Actualizada 15/11/2017 a las 16:39

El concierto de Santa Cecilia es siempre una de las actuaciones más importantes del año para Coral Barañáin. En esta ocasión, la cita será el domingo 19 de noviembre en el Auditorio Barañáin (20:30 horas; entradas: 6€). Fue en el mes de junio de 1982 cuando Coral Barañáin ofreció su primer concierto. El grupo ha cumplido, por lo tanto, 35 años de vida y, aunque no ha preparado ningún festejo especial para conmemorar esta efeméride, la actuación del próximo domingo adquirirá un sabor diferente.

De hecho, ha preparado un concierto en el que realizará un repaso por la última década de celebraciones de Santa Cecilia. “Estos años siempre hemos elegido un leitmotiv para el concierto y, en esta ocasión, queremos recordar qué es lo que hemos hecho en los últimos diez”, adelanta Pello Ruiz Huici, director de Coral Barañáin.

¿Sonarán de forma distinta algunas de esas composiciones? “Suenan con el poso que te aporta el hecho de haber trabajado algo muy intensamente y haberlo dejado reposar. Eso hace que las abordes con una mayor madurez”, apunta.

Pello Ruiz Huici está al frente del grupo desde 2005, aunque ya había llevado la batuta de director entre finales de 1998 y finales de 2003. “Para que un coro funcione, siempre te tienes que fijar retos nuevos. Suelo decir que el estado permanente de un coro es el de búsqueda: buscar obras nuevas, formatos distintos, escenarios diferentes… y siempre dar un paso más lejos en la manera de contar las cosas”, asegura.

Para Ivan Mendiorotz, coralista y presidente de la entidad, el concierto de Santa Cecilia “es especial”. “Actuamos en el Auditorio y ante nuestro público de Barañáin”, comenta. En torno a 35 personas conforman en la actualidad Coral Barañáin. “Estamos algo justos en la cuerda de bajos, pero no nos podemos quejar”, afirma Mendiorotz, que ya suma 15 años en el grupo. “Creo que la esencia de la coral reside en que somos una gran familia. Cada uno de nosotros adquiere un compromiso que va mucho más allá de cantar y ese ingrediente se nota a la hora de transmitir y de llegar a la gente”, reflexiona. “El perfil de los coralistas es muy diverso. Unos saben solfeo y otros no, unos tienen voces buenísimas y otros no tanto… pero en el momento en el que uno forma parte del grupo, se contagia de ese ambiente especial y suma para el equipo”, apunta.

En este sentido, Mendiorotz destaca la labor que desarrolla Pello Ruiz Huici como director, sin olvidar a Iosu Martínez Osés, subdirector de la coral. “Pello consigue que todos seamos una única voz. Sabe conectar con cada uno de nosotros y sacarnos lo mejor. Te transmite cómo tienes que cantar y eso ayuda a que todo el mundo se encuentre en el mismo estado emocional”, relata.

35 AÑOS DAN PARA MUCHO

A lo largo de estos 35 años, Coral Barañáin ha obtenido premios en reconocidos festivales y concursos y ha llevado el nombre de la localidad también por escenarios internacionales. Si tiene que elegir, su presidente destaca dos momentos de ese álbum de recuerdos que colecciona de la trayectoria del grupo. “Uno es nuestra segunda participación en el concurso nacional de corales Antonio José en Burgos. Fue empezar a cantar y, al momento, ver las caras de asombro y de emoción de las personas que ocupaban las primeras filas porque realmente les estaba llegando lo que escuchaban. Y ese mismo sentimiento lo tuvimos los coralistas. Salimos del escenario flotando. No nos hablábamos, simplemente nos abrazábamos. Ganamos el concurso y creo que ese recuerdo de éxtasis del grupo no lo olvidaremos nunca quienes tuvimos la oportunidad de vivirlo”, rememora.

Mendiorotz también elige, de entre la larga lista de actuaciones de Coral Barañáin, la victoria en el concurso de La Antigua (Zumárraga), que les permitió pasar a la final del Gran Premio de Canto Coral de 2012 con los mejores coros de España.

Los ensayos de Coral Barañáin tienen lugar dos días a la semana, de 20:30 a 22:30 horas. El sacrificio de todos sus componentes es máximo y a ello se suman los ensayos extra como los que vienen realizando desde hace más de un mes para preparar el concierto de Santa Cecilia. Además, el grupo tiene por delante un proyecto que le hace especial ilusión. “En el mes de febrero estrenaremos en el Teatro Gayarre un concierto con un formato teatral. Ya lo hicimos en el concierto de Santa Cecilia del año pasado que dedicamos a mujeres compositoras, pero vamos a ir un poco más allá en la implicación teatral del coro. Es un proyecto junto a Tdiferencia y tenemos mucha ilusión depositada en él”, avanza Pello Ruiz Huici. “Va a suponer que salgamos de nuestra zona de confort, pero estamos muy motivados”, añade el presidente.

Hasta que llegue el momento del estreno, Coral Barañáin afrontará algunas citas clásicas de su calendario como el concierto del Día de Navarra o la tradicional ronda de villancicos por las calles de Barañáin el 23 de diciembre.

