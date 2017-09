El TAN vuelve a instar a Barañáin a que regularice una cesión

Actualizada 15/09/2017 a las 09:50

El Tribunal Administrativo de Navarra ha vuelto a cuestionar la actuación del Ayuntamiento de Barañáin, dirigido por EH Bildu, en la cesión de un local municipal a la Gazte Asamblada. El órgano dependiente del Gobierno foral ha requerido al Consistorio para que cumpla una resolución de abril que consideró ilegal la cuerdo para que un colectivo de jóvenes utilizara los antiguos vestuarios de las pistas de atletismo. Entonces aceptó un recurso de UPN ante la decisión, adoptada sin el visto bueno del máximo órgano municipal, competente en la cesión de locales. Reclama ahora el TAN que Barañáin cumpla el procedimiento que fijó el propio Consistorio. El equipo de gobierno anuncia que en octubre someterá la decisión a este órgano. Lo hará en base a una nueva ordenanza aprobada en junio y a punto de entrar en vigor. También llevará otros locales que se cederán a colectivos de acuerdo a las peticiones recibidas.



La resolución del TAN da un plazo de 30 días al Ayuntamiento para poner fin a la cesión. Pone como condición para que pueda seguir que sea el pleno el que la ratifique. “Salvo que la cesión sea acordada pro el órgano competente, debe proceder el Ayuntamiento a poner fin a la cesión del local y, en consecuencia, a finalizar su utilización y uso por la asociación cesionaria”, concluye el TAN en su providencia, ante la que cabe recurso.



En abril el órgano administrativo consideró “contraria a derecho” la cesión porque un bien patrimonial del Ayuntamiento se cedió de manera gratuita por parte de alcaldía sin que fuera la autoridad competente para hacerlo. La cesión y un convenio previo fueron firmados por José Ignacio López Zubicaray (EH Bildu) cuando ocupaba el papel de alcalde ante la baja por maternidad de la titular, Oihane Indakoetxea. Entonces en el Consistorio se advirtió de la cesión sin cumplir el procedimiento, tanto desde la oposición como algunos socios programáticos de EH Bildu, como Geroa Bai o el concejal de I-E Equo y miembro de Batzarre, Battitte Martiarena, lo dijeron en un pleno y un informe de secretaria lo reconoció.



La nueva providencia del TAN llega después de que la portavoz de UPN en el Ayuntamiento, María Lecumberri, hubiera instado a que se cumpliera la resolución de abril. También el PSN denunció la situación y obtuvo la misma respuesta y se ratificó la ilegalidad de la cesión.



Ante esta petición trasladada por la regionalista, el Consistorio alegó en un escrito que en Barañáin hay otros locales en la misma situación (cedidos sin la ratificación del órgano competente) y que se estaba regularizando la cesión de locales con una nueva ordenanza. La normativa se aprobó inicialmente en junio con el voto de EH Bildu, Geroa Bai, PSN, Participando en Barañáin e IE-Equo. Votaron en contra UPN y Pueblo de Barañáin.



La respuesta municipal y su apelación a otros locales cedidos por la misma vía y la elaboración de una ueva ordenanza no convencieron al tribunal administrativo. De hecho, apunta a que la existencia de “otras presuntas situaciones (...), además de no haber sido probadas y acreditadas ante este Tribunal, no han sido objeto del recurso de alzada”. Señala también el TAN que esa circunstancia “no legitima o convierte en conforma a derecho la cesión conocida”. Del proceso de ordenación de la cesión de locales dice que no exige al Ayuntamiento para cumplir la resolución del TAN.



La portavoz regionalista, María Lecumberri, recordó ayer que su formación recurrió el acuerdo de cesión por lo que suponía de incumplimiento de la normativa. ”Debió llevarse a pleno y no se hizo porque no había votos. Lo recurrimos y nos dieron la razón y lo siguen haciendo”, señalaba.

Desde el “equipo de gobierno”, en una respuesta escrita a este periódico, sostienen que su “voluntad” es “facilitar el trabajo a los colectivos que aportan dinamismo y vida social a Barañáin”. Critican que UPN no hubiera apelado a otros casos “que llevan años sin regulación” porque “demuestran su desidia mientras gobernó”. Apelan a que la nueva normativa “viene a subsanar la necesidad de regulación de dichas cesiones” y recuerdan que Gazte Asanblada ya expuso su proyecto para el local.