Barañáin estrecha sus lazos con Tsunza

Actualizada 15/09/2017 a las 10:15

Un centenar de niños de Tsunza (Kenia), una población formada por pequeñas aldeas con casas de adobe y techos de paja, emuló en agosto la carrera popular que se celebró el pasado 27 de mayo en Barañáin. A pesar de estar separados por miles de kilómetros, los firmes lazos de la solidaridad acortan la distancia entre este pequeño rincón de Kenia y la localidad comarcana gracias a la ONG Children of Africa. De esta forma, la carrera Barañáin-Tsunza tuvo su réplica perfecta con los niños equipados con las camisetas azules conmemorativas del evento, que viajaron hasta allí de la mano de un grupo de voluntarios.



En esta ocasión, el principal objetivo con los 7.000 euros recaudados con la prueba de Barañáin, que contó con más de 800 personas inscritas, era poner en marcha un gran huerto con sistema de regadío propio y comprar un par de vacas para contribuir al autoabastecimiento de la Makuti Children’s Home. La casa funciona a modo de residencia escolar para algo más de una veintena de niños en riesgo de exclusión social y fue construida el verano pasado con lo obtenido en la primera edición de la carrera.



A sus 23 años, la berinianense Ana Arbeloa Castiella ha repetido experiencia en Tsunza. Allí permaneció durante los meses de julio y agosto. Un mes, por su parte, fue lo que estuvieron los pamploneses Nora Yárnoz, Pablo Cenoz, David Arzoz, Rocío Martín, June García, Miguel Zalacain, Ainhoa Aldaz y Elisa Viñes, así como las catalanas Neus Albesa y Mar Pelach. “El balance realizado por todos es muy positivo, ya que hemos cumplido con el objetivo fijado. Pero con lo recaudado en Barañáin, así como con las aportaciones de otros sitios como del Ayuntamiento de Uterga o del colegio San Cernin, que celebró el Día de África, se han realizado más acciones. Se ha creado, por ejemplo, un almacén junto a la casa, donde también se han ejecutado mejoras, y se está construyendo un pozo en otro poblado cercano al que no llega el agua”, relata Ana Arbeloa. Por otro lado, los voluntarios se encargaron de impartir distintas charlas dirigidas a la población adulta, relacionadas especialmente con temas sanitarios y educativos. La acogida de los vecinos de Tsunza, con sus perennes sonrisas, les conquistó cada día. “Te hacen sentir bien desde el primer momento. En mi caso, me emocioné al comprobar que se acordaban de mí y esta vez he tratado de dedicar más tiempo a conocer sus historias personales”, comenta Ana.

Con la mente puesta en 2018

La educación, la sanidad y el empoderamiento de la mujer son los tres pilares de acción fundamentales de la ONG Children of Africa. La delegación de voluntarios de Barañáin es una de las más activas. Pablo Idoate Izco viajó por primera vez a Tsunza en 2012 y, desde entonces, ha promovido distintas acciones para recaudar dinero. Fue en las navidades de 2015, de regreso a casa desde Kenia junto a su amigo Javier Gómez, cuando surgió la idea de organizar una carrera solidaria. Lanzada la propuesta, Barañaingo Korrikolari Taldea y la Comisión de Fiestas de Barañáin se sumaron a su organización y ya piensan en la cita de 2018. “La prueba nos permite recaudar dinero, pero también dar visibilidad al proyecto. Las puertas están abiertas a quien quiera ayudar desde aquí o viajando a Tsunza”, invita Idoate.