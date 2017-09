Vuelve el proyecto de parking en Barañáin entre críticas de Bildu

Actualizada 01/09/2017 a las 00:09

El proyecto para construir un aparcamiento subterráneo en la plaza de Los Castaños de Barañáin se someterá a información pública. Así lo ha acordado el pleno municipal. El trámite, preceptivo, recibió este jueves el visto bueno unánime de toda la Corporación. Pero el viejo proyecto del que comenzó a hablarse en 2007 también recibió críticas. El grupo de alcaldía, EH Bildu, a través de su portavoz, Alberto López, apuntó a que no estaba justificada la necesidad de aparcamientos en la zona. También cuestionó la alteración de la plaza o la eliminación de árboles. Además, dijo que el grupo acata pero no comparte la sentencia que en 2013 resolvió que la propiedad del subsuelo de Los Castaños corresponde a la cooperativa de viviendas Iruñalde y no al Consistorio.

Durante la sesión, el resto de grupos avaló el trámite de exposición y formaciones como Geroa Bai recordaron que ante la sentencia sobre la titularidad, la posible oposición municipal y negativa ante el proyecto podría tener consecuencias. Su portavoz, Joseba Úriz, pidió que no se crearan “falsas expectativas” ante el proceso de participación. Precisó que su resultado no será “vinculante”. Por el contrario, el portavoz de EH Bildu animó a la ciudadanía a posicionarse y a participar “desde el respeto”.

El presidente de la cooperativa de Viviendas Iruñalde planteó ante el Ayuntamiento de Barañáin la modificación urbanística que pueda dar lugar a la construcción de un garaje subterráneo. En 2015 comenzaron a preparar el documento de exposición pública avalado ayer por el pleno después de que los informes técnicos y jurídicos constataran que cumplían con los requisitos legales.

El aparcamiento de Los Castaños se planteó en 2007 y meses después se creó una agrupación de garajes que llegó a tener 288 socios. Con esos números, que hacían viable una infraestructura de hasta tres plantas y con garajes y trasteros, se cerró la lista mientras se resolvía la propiedad. El Consistorio defendió que, como en otros plazas construidas en torno a viviendas, los viales y el subsuelo eran de su propiedad. Tras varios recursos, en 2013 se resolvió que la propiedad era de la cooperativa. Esa sentencia es la que EH Bildu, ahora en la alcaldía, dice no compartir. Habla también de que el proyecto afectará a la plaza y lo consideró, en cierta manera, “una privatización del espacio público”.

El proyecto de aparcamiento llegó a ser rechazado en 2015 en el Ayuntamiento al no contar con los votos necesarios la modificación urbanística planteada. Después se hizo obligatorio el proceso de participación aprobado. También se planteó un plan de viabilidad económica. El documento se publicitará en la web municipal.

Por otra parte, se aprobaron dos nuevas modificaciones presupuestarias para adaptar los baños de la Casa Consistorial a personas con problemas de movilidad (4.840 euros) y para mejorar los accesos y el exterior de la zona de asadores recién reformada en Lagunak (49.700 euros). El debate se centró sobre el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Geroa Bai pidió que se aplazara hasta asegurarlo.

DIMISIÓN EN UPN

Antes de los ruegos y preguntas se dio cuenta de la dimisión de la regionalista Puri Ciriza y se solicitó la credencial de su sustituto, José Luis Asín Buñuel. Se trata de al tercera renuncia en el grupo, de seis miembros. Asín ocupó el número 17 en la lista, pero accederá al cargo tras otras 8 renuncias.

Ciriza habló del “honor” que ha supuesto trabajar en el Consistorio y para los vecinos de Barañáin. Recordó los años difíciles al inicio de su toma de posesión, “con el Ayuntamiento al borde de la bancarrota” y agradeció la labor de “fuerzas de seguridad y escoltas” que les “cuidaron” en años “difíciles”. Todos los grupos valoraron su carácter y le desearon suerte en la nueva andadura.

La sesión incluyó la lectura de una declaración institucional de condena por los atentados en Cataluña. En los ruegos y preguntas la alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea (EH Bildu) y UPN volvieron a discrepar por la nueva organización que quiere aplicar.

Indakoetxea felicitó públicamente a la portavoz de UPN, María Lecumberri, que junto a su hermano colaboró el 4 de julio en la reanimación de un ciclista que había sufrido una parada. Anunció un reconocimiento en el día de San Esteban. Lecumberri recordó la participación de su hermano. En julio se pidió en Protección Ciudadana que se valorara alguna mención por esta actuación.