Actualizada 01/07/2017 a las 17:52

La concentración de comparsas de gigantes y cabezudos ha marcado la mañana festiva del sábado en Barañáin. La comparsa berinianense y la comparsa txiki de Ezpelur han ejercido de anfitrionas de las comparsas de Burlada y de Ansoáin y todas juntas han completado un animado pasacalle, arropadas por numerosas familias.

Tras partir de la plaza Consistorial, la primera parada la han realizado en la avenida Comercial para homenajear al exconcejal Iñaki Nieto, fallecido el pasado mes de abril. El día del chupinazo no pudieron dedicarle un baile debido a la lluvia y, de esta forma, la comparsa ha completado el reconocimiento a Nieto tributado por parte de distintos colectivos de la localidad.

Aunque la lluvia ha amenazado otra vez el recorrido, la concentración se ha podido desarrollar con normalidad. Los bailes finales han tenido lugar de nuevo en la plaza Consistorial y los gaiteros han entonado la tradicional polonesa para la despedida.

RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA COMPARSA

A continuación, la comparsa de Barañáin ha rendido un pequeño homenaje a algunos de sus integrantes. Lo ha hecho de una forma privada en la sala de usos múltiples del consistorio. El grupo ha querido reconocer a tres de sus integrantes, que han cumplido una década de pertenencia al grupo.

Laura Mendioroz, una de las homenajeadas, no ha podido estar presente, pero sí que lo han recibido en primera persona Nerea Peña y Dani Martínez. A Nerea, de 18 años, la relación con los gigantes le viene de familia. Su hermana Jenni también forma parte de la comparsa y el año pasado recibió este mismo reconocimiento. Además, su padre es integrante de la comparsa de Pamplona. “Hasta ahora iba con los kilikis pero este año he empezado a bailar a Beriniano”, cuenta. Su cuadrilla también se ha sumado al homenaje regalándole un cuadro del cabezudo ‘la batanera’, realizado a punto de cruz por la propia madre de Nerea. “No me lo esperaba. Ha sido muy bonito”, ha comentado.

Por su parte, Dani Martínez, de 19 años, no duda en afirmar que lo mejor del grupo “es el ambiente de compañerismo que se vive”. “Durante un par de años llevé el torico de ruedas. Luego pasé a los cabezudos y desde 2015 bailo los gigantes”, recuerda. Y piensa seguir en la comparsa hasta recibir “por lo menos, el homenaje por los 25 años en ella”.

La comparsa también ha querido agradecer el compromiso de David Jorge con el grupo “ahora que no puede bailar”. Con dos décadas de trayectoria en él, David ha dejado este año de bailar los gigantes debido a problemas en la espalda. “Pero no se van a librar de mí porque voy a seguir aquí para lo que haga falta”, ha señalado con la bonita fotografía de su regalo, en la que aparece junto a su gigante ‘Pastor’.