Actualizada 23/06/2017 a las 14:57

Cuando Sarai Pérez Cidriain y su hermano Adonai repasan mentalmente su álbum de recuerdos, una parte muy importante de las instantáneas las sitúan en una piscina. Forman equipo como entrenadores de la veterana sección de natación de Lagunak, que suma 27 años de vida, pero la pasión de los dos por el agua se fraguó en su infancia.

Como hermana mayor, Sarai tiene buena parte de culpa. A sus 29 años, acumula 22 temporadas en Lagunak. “Me apunté a uno de los clásicos cursos de natación y, al finalizarlo, Salva Sagüés, por entonces entrenador de la sección, nos hizo una prueba para entrar en el equipo. Yo ni siquiera sabía que existía un equipo, pero el caso es que continúo aquí desde entonces”, relata.

Adonai siempre ha tenido en su hermana un espejo en el que mirarse. Cuatro años menor, antes de realizar también ese curso de natación ya había recorrido muchas piscinas. “Iba con la familia a verla competir, así que mi vinculación con el mundo de la natación comenzó desde bien pequeño. Me lo pasaba bien y me gustaba el agua”, recuerda.

Forman un tándem equilibrado y cómplice y compartir vivencias ha reforzado todavía más su unión como hermanos. “Al tener edades diferentes, al principio no coincidíamos en los horarios de entrenamiento, pero a mí me hacía mucha ilusión que Adonai estuviera en el equipo y siempre estaba pendiente de él. Recuerdo que, cuando íbamos de vacaciones a Benidorm, nadábamos en la piscina y le decía que me siguiera. Ahora que lo pienso, ahí salía ya un poco mi vena de entrenadora”, dice Sarai con una sonrisa.

Los dos coinciden en afirmar que la natación es “un deporte sacrificado” que aporta disciplina y, sin duda, ellos han trasladado a su vida valores inherentes a la actividad deportiva. Sarai estudió Dietética y Nutrición y, desde los 8 a los 18 años, fue a clases de oboe en la escuela de música de Barañáin. En la actualidad, trabaja como dietista en farmacias. Adonai, por su parte, también estuvo una década vinculado a la escuela de música, en su caso aprendiendo saxofón, mientras que sus estudios de Fisioterapia le llevaron a Girona. “Nunca he tenido una crisis que me hiciera pensar en dejar la natación. El año de 2º de Bachiller fue complicado, pero siempre tuve claro que lo único que no iba a abandonar era la piscina. Bajar cada día a Lagunak forma parte de mi rutina”, comenta Sarai.

En el caso de Adonai, que ejerce de fisioterapeuta en el C.D. Xota, esos lazos tan estrechos con la natación pasaron su prueba de fuego cuando estudió la carrera. “Me busqué una piscina para entrenar durante los cuatro años que permanecí en Girona y, cuando tocaba competir, me venía para Barañáin. Ahí es cuando me di cuenta realmente de la importancia que tenía la natación para mí y fue un factor clave para que, una vez que finalicé los estudios, pensara en regresar en casa”, confiesa.

CASI UN CENTENAR DE DEPORTISTAS

La sección de natación de Lagunak está formada por casi un centenar de integrantes. Sarai, que tiene el título de entrenadora nacional de natación, se encarga de la planificación de los entrenamientos mientras que el desarrollo en la piscina es cosa de los dos. “Recuerdo que, justo el día que tuve el último examen de la carrera, recibí una llamada de Alberto Azpilicueta, por entonces entrenador de la sección, para proponerme llevar el equipo con él. Así que empecé en esta labor con 21 años. Durante un tiempo estuve con Alberto y con Sam Hernández. Luego se fue Sam y cuando se marchó Alberto me quedé como primera entrenadora y entró Adonai a echarme una mano”, relata.

Disfrutan como técnicos, pero no se resisten a sentir la adrenalina de la competición. Adonai sigue en el equipo, mientras que Sarai también se tira de vez en cuando a la piscina. “A veces lo hago para echar una mano y también busco alguna competición que me motive como el Campeonato de España master en el que participé en febrero en Mallorca y donde acabé segunda de mi categoría en los 50 metros braza”, comenta.

Uno de los objetivos principales de los dos es fortalecer la unidad del grupo. “Insistimos mucho en ello, en que todos sientan que forman parte de un equipo más allá de los resultados individuales. Tenemos un ambiente muy bueno”, afirman.

Entre las próximas citas destacadas, figura el Campeonato de España infantil, que se disputará en julio en Málaga y para el que ya tienen mínimas Leyre Antoñanzas y Zuberoa Anaut. Por su parte, el de categoría absoluta y junior tendrá lugar en agosto en Terrassa. En este caso, el junior Rubén Salinas también tiene la mímina, pasaporte por el que todavía pelea Joel Anaut.

Sarai y Adonai apenas disfrutarán de vacaciones porque, casi sin tiempo para desconectar, la sección comenzará a finales de agosto la pretemporada de cara a una nueva campaña, pero cuando hablan de natación no se les borra la sonrisa de la cara. Les gusta, les motiva y lo transmiten.