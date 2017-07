Actualizada 03/07/2017 a las 12:27

Seis son las salidas programadas este verano desde Barañáin de los autobuses ‘Voy y vengo’, en el marco de la campaña preventiva ‘Vacila sin pasarte de vueltas’. Los destinos elegidos son Puente la Reina, Estella-Lizarra, Aoiz, Tafalla, Lakuntza y Lumbier.

El precio del billete es de 3 euros para las personas empadronadas y de 6 euros para las no empadronadas. Se podrá adquirir durante la misma semana del fin de semana de las fiestas. Las personas empadronadas mayores de 18 años podrán comprar el billete directamente de lunes a miércoles, mientras que las personas no empadronadas o empadronadas menores de 18 años (teniendo siempre entre 16 y 18 años, no se venderá billete a las personas que no tengan cumplidos los 16 años) entrarán en la lista de espera y podrán comprar el billete el jueves y viernes (hasta las 18:00), siempre y cuando haya plazas disponibles.

Los billetes se podrán adquirir en Baragazte y será obligatorio presentar el DNI de cada persona que compre el billete. Más información en Baragazte, por teléfono en el 948 38 59 25 o en el correo baragazte@baranain.com

VOY Y VENGO

29 de julio. Barañáin- Puente la Reina

Salida: 23:30 horas. Barañáin (marquesina instituto castellano)

Retorno: 07:00 horas. Puente la Reina (gasolinera)

5 de agosto. Barañáin- Estella/Lizarra

Salida: 23:30 horas. Barañáin (marquesina instituto castellano)

Retorno: 07:00 horas. Estella/Lizarra (estación de autobuses)

12 de agosto. Barañáin-Aoiz

Salida: 23:30 horas. Barañáin (marquesina instituto castellano)

Retorno: 07:00 horas. Aoiz (gasolinera)

19 de agosto. Barañáin- Tafalla

Salida: 23:30 horas. Barañáin (marquesina instituto castellano)

Retorno: 07:00 horas. Tafalla (Plaza Cortés conocida como “La Farola”)

26 de agosto. Barañáin- Lakuntza

Salida: 23:30 horas. Barañáin (marquesina instituto castellano)

Retorno: 07:00 horas Lakuntza (C. Úriz 38 a la entrada, parada de Jaibus)

2 de septiembre. Barañáin-Lumbier

Salida: 23:30 horas. Barañáin (marquesina instituto castellano)

Retorno: 07:00 horas Lumbier (marquesina)