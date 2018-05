La oposición critica la exaltación del terrorismo en un acto en San Juan

15/05/2018 a las 06:00

Para UPN y PSN el día de la solidaridad que se celebró en el barrio de San Juan se convirtió en una jornada de exaltación de ETA con cartelería de apoyo a los presos y a su excarcelación. “Amnistía osoa y agur eta honore no es solidaridad, significa otra cosa y es exaltación”, dijo el regionalista Fermín Alonso, cuando desde Bildu Patricia Perales indicó que la solidaridad no era un delito. “Y lo que se pedía era el fin de la dispersión de los presos”.

Las críticas de UPN y PSN sortearon la votación de urgencia para presentar sendas declaraciones en la comisión de Presidencia, ya que encontraron dentro del cuatripartito el apoyo de Aranzadi e I-E. Aunque después, ambas formaciones se posicionarían junto a sus socios de gobierno apeando las peticiones de la oposición de que se condenara la presencia de estos carteles. Pero tanto Laura Berro (Aranzadi) como Edurne Eguino (I-E) pidieron a su compañera de gobierno, la edil de Seguridad Ciudadana Itziar Gómez (Geroa Bai), que elaborara un informe para explicar qué había sucedido.

Según Geroa Bai, por boca de Iñaki Cabasés, había sido la Delegación del Gobierno la que había concedido el permiso para esta celebración. “Por lo que será a ella a la que deberán pedir responsabilidades”, afirmó el concejal, para quién la oposición utiliza el tema de la exaltación del terrorismo para arrojar sombras sobre la labor de un gobierno legítimo. Cabasés también quiso aclarar que se habían opuesto a que entraran las mociones vía urgencia por la acusación que entendió le lanzaban desde el PSN de connivencia con los terroristas. “No sé si otros grupos presentes en esta sala podrán decir lo mismo”.

El socialista Eduardo Vall le aclaró que él no había hecho esa acusación. “Si no de pasividad por permitir este tipo de actos. Y me cebo con Geroa Bai porque Bildu son los herederos políticos pero ustedes no”. A la réplica hecha por Cabasés de que acudieran a los tribunales -como también dijeron desde Bildu- si las pancartas eran constitutivas de delito, el socialista diferenció entre ética y legalidad. “¿Esa es su única defensa? ¿Decir que vayamos a los tribunales? Lo hemos denunciado en repetidas ocasiones, no sólo esta vez, en otros barrios, en Antzara, pero ustedes no hacen nada”.

SESIÓN SUSPENDIDA

Itziar Gómez aprovechó el turno de ruegos y preguntas para insistir en que el permiso partió de la delegación. “Y a mí también me sorprendió porque en la exposición de motivos se decía que era una acto contra la dispersión y por la excarcelación. Con ese permiso, el Ayuntamiento lo único que hizo fue autorizar la colocación de una carpa, con la que no colaboró económicamente”.

Desde UPN y PSN se criticó que la concejal aprovechara ese turno para dar réplica a las declaraciones hechas durante la moción. “Y lo hace ahora que sabe no podemos responderle”, le dijo Fermín Alonso (UPN). En este momento, ostentaba la presidencia de la comisión Patricia Perales (Bildu) que contestó que había que terminar la sesión antes de las doce y que llevaban quince minutos por encima. Desde la oposición se entendió que el propósito de la concejal era cortar el debate. Y finalmente Perales decidió de forma abrupta levantar la comisión ante las protestas de UPN y PSN.

Selección DN+