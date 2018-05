Asiron: "La filtración de Eguino fue un error, pero hay que delimitar responsabilidades"

Actualizada 15/05/2018 a las 15:49

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha manifestado, sobre la filtración del temario de unas oposiciones por parte de la concejal de I-E Edurne Eguino, que él desde un primer momento pensó que su actuación "habría sido un error", pero ha señalado hay que esperar a unos informes, ya que "cuando las personas que tenemos responsabilidad política cometemos errores además de aceptarlos, que es muy humano y muy responsable, también hay que delimitar muy bien cuáles son las responsabilidades".

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha indicado que "aquí lo de menos es lo que piense y lo claro que lo tenga el alcalde". "Yo ya dije en un primer momento que todo lo que habría habido seguro es un error, en ningún caso una mala intención, es mi opinión", ha añadido.

Según ha continuado, "aquí la responsabilidad y el nivel de convicción no tiene que llegar solo al alcalde, sino también a la ciudadanía". "Como dije el otro día, los informes que tenemos hasta ahora lo que dicen es que no ha habido una afección importante al proceso, lo que es muy importante", ha explicado, para señalar que "hay unos informes que todavía no hemos recibido referidos a la responsabilidad o no que puede haber en el error de Edurne Eguino". "Esperar a esos informes es fundamental", ha afirmado.

Ha explicado el alcalde que esto es así "no porque sea Edurne Eguino, sino porque le ha ocurrido a una concejala". "Y cuando las personas que tenemos responsabilidad política en cada momento cometemos errores además de aceptar los errores, que es muy humano y muy responsable, también hay que delimitar muy bien cuáles son las responsabilidades", ha expuesto.

A su juicio, "esto es algo básico que tenemos que aceptar todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento".

