El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que cese a la concejal de Acción Social, Edurne Eguino (I-E), por la filtración de oposiciones del concurso de ascenso a cabo de Policía Municipal y le ha reclamado que "deje de tapar los escándalos de sus concejales".

Enrique Maya, en una comparecencia ante los medios, se ha preguntado "qué más se puede hacer para que alguien dimita". "Filtra una convocatoria a un senador amigo para que él a su vez la filtre a otro amigo, con un evidente efecto de favor hacia quien primero conoce la convocatoria", ha planteado.

Además, ha señalado que "lo que es realmente grave es esa especie de taparse unos a otros". "Cierran filas. Asiron lleva un mandato de apagafuegos permanentemente. Sabe que necesita el apoyo de los 14 concejales -del cuatripartito- y como lo necesita no puede reaccionar. ¿Alguien se imagina que esto hubiera ocurrido con un Gobierno de UPN? Se hubiera actuado de manera radicalmente diferente y todo el mundo lo hubiera entendido", ha asegurado.

Enrique Maya ha considerado además que esta situación "la pagan los ciudadanos" porque, en su opinión, "el efecto real de este galimatías en el que está metido el cuatripartito es que se está haciendo muy poco, pero hay cosas que ya están olvidadas". Así, ha afirmado que no se han puesto en marcha actuaciones ni para el puente de Cuatrovientos, ni para el barrio de la Milagrosa, ni para el tren de alta velocidad. "Hay un montón de cosas que están absolutamente paralizadas", ha censurado.

El portavoz regionalista ha afirmado que "estamos en el mandato de los chanchullos" y ha citado "la participación de Laura Berro (Aranzadi) en la adjudicación de un contrato de 130.000 euros a una entidad presidida por su hermana; los contratos del área de Participación con Nommad, la empresa del exsocio de su director; la contratación de Floren Luqui mediante un tribunal con varios amigos, que los tribunales han anulado; el caso del atropello de Maider Beloki (EH Bildu), sin que se realizara la preceptiva alcoholemia o las compras a la empresa de Armando Cuenta (Aranzadi)".

Sobre la filtración de Eguino, quien alegó que cometió "un error involuntario", el portavoz de UPN ha señalado que "puede ser un error, yo no me voy a meter en cuál era su voluntad en el momento de transmitir esa información, pero es que los errores se pagan". "Si cometes un error que solo afecta a una cuestión formal, bueno, pero cuando cometes un error que puede tener efectos claros sobre unas personas que están preparando unas oposiciones, aparte de que ese error puede estar vulnerando la obligación de confidencialidad de los concejales, pues hay que asumir responsabilidades", ha indicado.

Además, ha planteado que la concejal de Seguridad Ciudadana, Itziar Gómez, y su área "no han actuado nada bien". "Desde que ella se enteró de lo que había pasado hasta que ha empezado a actuar ha pasado demasiado tiempo. Ha estado ocultándolo, ha estado intentado resolverlo a nivel interno a ver si no trascendía y ha trascendido. Ella también tiene sus responsabilidades por no haber sabido gestionar un expediente propio de su área", ha apuntado.

En otro orden de cosas, Enrique Maya ha lamentado que ha tenido que comparecer ante los medios en el despacho de UPN en lugar de en la sala de prensa de la Casa Consistorial, como tenía previsto inicialmente. UPN había convocado a los medios a las 10.15 y el Ayuntamiento iba a inaugurar a las 11 la Oficina de Vivienda en la calle Descalzos. El equipo de Gobierno no cede la sala de prensa si no hay una hora de diferencia entre dos convocatorias, aunque sean en lugares distintos. "Vamos a analizar este criterio desde el punto de vista legal. Vamos a analizar si se puede obligar a esto", ha señalado Maya.

