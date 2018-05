Actualizada 10/05/2018 a las 11:53

La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino (Izquierda-Ezkerra), ha atribuido a un "error involuntario" la filtración por su parte del temario de unas oposiciones del concurso de ascenso a cabo de Policía Municipal.



Eguino ha indicado que ha dado respuestas sobre el tema "en un tiempo récord a algo que se me pidió el 2 de mayo y ya el 4 de mayo hice una comparecencia delante de los sindicatos". Una comparecencia en la que "los sindicatos en general se quedaron satisfechos con mi explicación", ha opinado la edil que ha considerado que el acuerdo adoptado por el comité de personal del Consistorio al respecto "es consecuente con esa satisfacción, es decir, consideran que el tiempo transcurrido no da como para pensar que hay alguien especialmente perjudicado con esto como para tomar decisiones".

En este sentido, Eguino se ha mostrado "satisfecha con mi actuación, que ha servido para aclarar la situación y medir las consecuencias, que son mínimas". "He colaborado desde el día 2 de mayo, cuando me dicen que parece que el origen (de la filtración) es mío", ha resaltado Eguino que ha explicado que "borro correos de mi ordenador por lo menos dos o tres veces al día" con lo cual "no tenía ni me acordaba para nada del tema".



"Me parece que lo que tengo que hacer honestamente es buscar la información, corroborarla y tratar de aclarar la situación lo más rápido posible, y es lo que he hecho", ha remarcado.



La concejala ha considerado que UPN "se está extralimitando en la petición de responsabilidades" al pedir su dimisión. "Dignificar la política significa darle la importancia que tiene a cada uno de los temas y en este caso concreto quienes más perjudicados se pueden sentir, que son las fuerzas sindicales, consideran que no ha habido tal daño", ha destacado.



"Hay que dar la cara y reconocer errores, y he reconocido el error involuntario de mandar una convocatoria sin saber que el temario estaba incluido", ha afirmado la concejala, que ha añadido que "si una persona me dice que se ha sentido perjudicada con esto yo le pido perdón". "Errar es humano y hay que ver las consecuencias de los errores en cada caso", ha concluido.

