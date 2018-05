Pamplona invertirá 320.000 euros en la conservación de sus murallas y la Ciudadela

Actualizada 03/05/2018 a las 17:37

La Junta de Gobierno Local de Pamplona ha aprobado este jueves la licitación del contrato mixto de asistencia y obra para la conservación y mantenimiento del conjunto fortificado de Pamplona (murallas y Ciudadela) y de los puentes medievales de Magdalena, San Pedro, Santa Engracia y Miluce. Este contrato bianual conlleva a la ejecución de labores de mantenimiento preventivo continuo, de forma que se conserve el trabajo de recuperación patrimonial del entorno fortificado realizado por el Consistorio desde el año 2000.

El presupuesto inicial es de 320.000 euros (140.000 euros para el resto de este año y 180.000 euros para 2019). Una parte del importe previsto se destinará a trabajos programados de mantenimiento y el resto a otras labores puntuales vinculadas con el objeto del contrato. Se trata, en definitiva de realizar de una manera continua una completa labor de revisión, control y conservación integral del conjunto fortificado de la ciudad.

Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas durante 40 días a contar a partir del siguiente al del envío de la licitación a Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), ya que el importe de este contrato se sitúa por encima del umbral comunitario. En las propuestas, sobre un total de 100, la oferta económica podrá obtener hasta 60 puntos y la técnica hasta 40 (en esta última se requerirá una puntuación mínima de 24).

El ámbito material del contrato cubre el recinto de la Ciudadela y sus edificios (Cuerpo de Guardia, Horno, Polvorín, etc.), así como sus defensas exteriores (revellines, contraguardias, fosos, contraescarpas, caminos cubiertos, traversas etc.). También los elementos de los diversos frentes de murallas: baluartes (Gonzaga, Redín, Labrit, etc.), las rondas interiores entre baluartes, los paseos de conexión (Ronda Barbazana y camino bajo del frente de Magdalena, Paseo de Ronda, etc.), los portales (Portal Nuevo, Portal de Francia, etc.) y los fuertes avanzados (Fortín de San Bartolomé).

Asimismo el contrato engloba el mantenimiento de los puentes medievales de Magdalena, San Pedro, Santa Engracia y Miluce.

Selección DN+