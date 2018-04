Actualizada 26/04/2018 a las 19:08

El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la sentencia sobre la Manada al sostener que lo ocurrido el 7 de julio de 2016 fue una agresión sexual y no un abuso sexual como recoge la sentencia hecha pública este jueves en el Palacio de Justicia de Navarra.



Así lo ha anunciado esta tarde el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con la directora de la Asesoría Jurídica del Consistorio, María Victoria Borja.



Asiron ha subrayado que "los hechos declarados probados por la sentencia vienen a coincidir con lo sostenido por el Ayuntamiento de Pamplona", que se trató de una agresión sexual, y esto no sucede con la calificación penal dada en la sentencia, que rebaja los hechos a abuso sexual.



El alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento defendió durante el juicio, "porque la asesoría jurídica municipal así lo entiende", que la víctima "ha dicho la verdad" y por eso decidieron como institución personarse como acusación popular "para defender a esta víctima igual que a las personas que viven en esta ciudad".



Asiron ha destacado el "compromiso inequívoco" del Ayuntamiento en la "prevención, denuncia, asistencia, y persecución de todo tipo de agresiones sexistas" y ha resaltado que entienden la "indignación" y comparten la "decepción" que ha generado el fallo "en la sociedad".



Ha recordado en este sentido "el mensaje claro y tajante que lanzó la ciudadanía hace dos años", que Pamplona "es una ciudad que no tolera ni tolerará ningún tipo de agresión sexista, ni violencia contra las mujeres".



Además, ha exigido ante todo "respeto" para la víctima y ha recalcado que "desde el primer momento la prioridad de este Ayuntamiento ha sido la de no exponer a la víctima a un proceso de revictimización".



"Entendemos el malestar que este suceso ha causado en la sociedad, malestar que compartimos y hacemos un llamamiento para que cualquier comportamiento comunicativo, argumental, personal o colectivo tenga como objetivo proteger a la víctima", ha dicho.



Por último, Asiron ha querido reconocer el trabajo que ha llevado a cabo el movimiento feminista de la ciudad durante décadas, y que ha marcado un antes y un después en la identificación, la denuncia, y la respuesta ante situaciones de violencia contra las mujeres.



La directora de la Asesoría Jurídica del Consistorio ha señalado que también cabe la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque siempre después de que se hubiera pronunciado y hubiera resuelto el TSJN.



Por otra parte, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado por unanimidad una declaración en la que "muestra su profundo desacuerdo con la sentencia y traslada el apoyo a la víctima y sus familiares".



En la declaración, la Junta de Portavoces "llama a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas en apoyo a la víctima y de rechazo al fallo de la sentencia".

