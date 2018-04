Se abre el plazo de inscripción de la Biciescuela para mujeres en mayo y junio

Actualizada 23/04/2018 a las 17:22

Los tres cursos de ‘La Biciescuela para mujeres’ pretenden que el espacio público se reparta de forma igualitaria, también en la movilidad ciclable. Desde este lunes y hasta el viernes, a través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100 si se llama desde móvil o desde fuera de Pamplona), estará abierto el plazo de inscripción para las interesadas. El número máximo de plazas por curso-nivel es de 14 y las alumnas se dividirán en dos grupos de 7 personas cada uno para la formación. El precio del curso-nivel es de 10 euros por persona y sus contenidos estarán impartidos por monitoras del colectivo Bizikume.

Los contenidos se impartirán los jueves de los meses de mayo y junio. Aunque generalmente a montar en bici se aprende en la infancia, hay quien no lo ha podido hacer. Para las mujeres que se encuentren en esa situación está previsto el nivel 1 de cursos de la Biciescuela. El nivel 2 está diseñado para mujeres que sepan montar en bicicleta, pero se encuentran inseguras o quieran adquirir un mayor control en la conducción. En ambos casos las prácticas se harán en circuitos cerrados al tráfico. El nivel 3 será ya la circulación efectiva en calle con tráfico real.

Las mujeres interesadas pueden realizar los tres niveles pasando de uno a otro conforme alcancen la capacitación; quienes sepan montar en bicicleta pueden acceder directamente al nivel 2, pero no al 3, ya que a este nivel avanzado solo se puede acceder habiendo realizado el nivel anterior en la propia Biciescuela. Con este planteamiento el consistorio trata de que, paulatinamente, el porcentaje de mujeres conductores de bicicletas, también despegue. Para los cursos se recomienda a participantes que traigan sus propias bicicletas, aunque el Servicio de Movilidad tendrá 10 disponibles para aquellas mujeres que no puedan llevarla a la formación.

Para informar y resolver dudas sobre estos cursos y presentar esta primera edición el Ayuntamiento de Pamplona ha preparado una jornada que tendrá lugar el próximo 25 de abril en el Civivox Ensanche. A las 19.30 horas las formadoras Erkuden Almagro Mendoza y Leire Rodríguez Oñatibia, del colectivo Bizikume, explicarán a las asistentes las ventajas del uso de la bicicleta, además de dar algunas recomendaciones generales sobre su uso y enseñar a las participantes el funcionamiento de los elementos básicos la bicicleta. En esa sesión se ayudará a las mujeres interesadas a reconocer en que nivel de utilización se encuadran.

Biciescuela para mujeres ‘El empoderamiento sobre ruedas’

Lugar: en los dos primeros niveles se darán las sesiones en un circuito cerrado al tráfico. En el nivel 3 se hará conducción en calle, con tráfico real

Horario: de 19 a 20.30 horas

Imparte: Bizikume

Inscripciones: del 23 al 27 de abril a través del teléfono 010

Precio: 10 euros por curso

NIVELES

Nivel 1, Iniciación: Aprende a montar en bicicleta

Para personas que no saben montar en bicicleta

Mayo: jueves 3, 10, 17, 24, 31 (sesiones de nivel 1)

Una vez superado este nivel, se pasará al nivel 2

Junio: jueves 7, 14, 21, 28 (sesiones de nivel 2)

Nivel 2, Habilidad: Conduce en bicicleta

Para personas que ya saben montar en bicicleta, pero quieren adquirir un mayor control en la conducción: Uso de frenos, marchas, control de distancias con obstáculos fijos y móviles, etc. En circuito cerrado al tráfico

Mayo: jueves 3, 10, 17, 24, 31 (sesiones de nivel 2)

Una vez superado este nivel, se pasará al nivel 3

Junio: jueves 7, 14, 21, 28 (sesiones de nivel 3)

Nivel 3, Avanzado: Conducción básica en calle, mecánica básica y planificación de rutas

Prácticas de circulación en la ciudad. En entornos urbanos pacificados y en presencia de tráfico real

No existe la opción de inscribirse directamente en este nivel, solo se podrá acceder habiendo superado el anterior

Selección DN+