Actualizada 22/04/2018 a las 12:51

Los afiliados de UPN de Pamplona eligen este domingo a su aspirante a la alcaldía de la capital navarra. María Kutz y Enrique Maya son los dos aspirantes que se disputan liderar la lista de los regionalistas en las próximas elecciones municipales.



Un total de 547 militantes están llamados participar en esta votación, que se va a desarrollar entre las 10.00 y las 14.00 horas en el Hotel Tres Reyes. Está previsto que los resultados se conozcan sobre las 14.30 horas.



Tanto Enrique Maya como María Kutz han acudido este domingo sobre las 10.30 horas a votar en las primarias.



En declaraciones a los medios de comunicación, Enrique Maya, ha explicado que afronta estas primarias "con tranquilidad y la esperanza de que venga a votar mucha gente porque es muy importante que la gente participe en este tipo de procesos democráticos".



Maya ha destacado el "conocimiento de la ciudad" que le da su experiencia en el Ayuntamiento de Pamplona como valor de su candidatura. "Conozco muy bien la ciudad y el Ayuntamiento, me ha tocado por suerte trabajar toda mi vida en Pamplona y en lugares donde he podido hacer cosas por Pamplona", ha remarcado.



"Conmigo no va a haber fuegos artificiales ni propuestas que luego sean imposibles de cumplir, no va a haber falsas promesas", ha afirmado el regionalista que ha resaltado que el suyo es un proyecto para "recuperar la normalidad en Pamplona".



"Lo que quiero es darle la vuelta a una situación muy negativa en la que está inmersa la ciudad y recuperar esa Pamplona del rigor, de las infraestructuras, de unos buenos servicios sociales, de la libertad para que cada uno estudie la lengua en la que quiera", ha señalado.



Por su parte, María Kutz ha indicado que afronta la jornada "con mucho ánimo y con ganas de ganar" y ha destacado que "tenemos una plataforma que es renovación y regeneración desde las bases". "En UPN hay mucha gente joven que quiere participar en política y es su momento", ha añadido.



Kutz ha destacado que su candidatura aporta "juventud y veteranía juntos y, sobre todo, gente nueva". "Soy partidaria de que en política hay que hacer un paréntesis en la vida profesional y personal y no estar mucho tiempo en los cargos", ha explicado la regionalista que ha considerado que "en el ayuntamiento solo debe estar una persona dos legislaturas, es muy diferente a lo que pasa ahora.



Asimismo, María Kutz ha subrayado que "si queremos tener resultados distintos y romper la tendencia descendente que tenemos durante las últimas legislaturas en el Ayuntamiento de Pamplona hay que hacer las cosas de diferente manera". "No puedes volver a hacer lo mismo si quieres ganar", ha incidido Kutz que ha afirmado que, si gana, "llevaré un equipo ganador".



"Es muy importante el líder pero tan importante es el equipo: gente joven, con empuje y ganas, que conoce Pamplona, que van a hacer un paréntesis en su vida para trabajar por la ciudad", ha concluido.

