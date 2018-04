Actualizada 22/04/2018 a las 18:20

El candidato de UPN a la alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que afronta las próximas elecciones municipales con el objetivo de "recuperar" el Ayuntamiento de Pamplona que, ha dicho, "hace falta".



En este sentido, el regionalista es consciente de que, muy probablemente, serán necesarios pactos postelectorales, para los cuales se ha mostrado abierto a la negociación con PSN, PPN y Ciudadanos, mientras que ha colocado su "línea roja" en EH Bildu y Podemos, y ha condicionado el diálogo con Geroa Bai a que deje al margen "la más mínima sospecha de que se vayan a dar pasos en contra del régimen foral de Navarra".



Maya ha sido elegido este domingo el cabeza de lista de UPN al Ayuntamiento de Pamplona para las próximas elecciones municipales en las primarias que se han celebrado este domingo y en las que ha conseguido un respaldo del 79% de la militancia que ha acudido a votar.



El regionalista, que ha acogido con "satisfacción" el resultado de las primarias, afronta los próximos comicios municipales de 2019 con el objetivo de "recuperar la normalidad" en Pamplona que "necesita serenidad y tranquilidad". "La gente quiere respirar y oír hablar de empleo, de facilitar poner negocios, de puentes, pasarelas, ascensores, de rehabilitación; de lo que ha sido siempre esta ciudad que ha sabido centrar muy bien sus esfuerzos en lo que importa, y no lo que está pasando ahora", ha destacado.



Enrique Maya ha resaltado que va a seguir haciendo "una oposición contundente y dura" en el Ayuntamiento de Pamplona "permanentemente controlando".



De cara a la campaña electoral, ha explicado que se centrará en "decirle a la gente qué modelo quiere de ciudad, si es una ciudad en la que estamos todo el día con líos con las ikurriñas en los balcones, los padres en las escuelas infantiles sufriendo porque tienen que sacar a sus hijos a modelos que no les gustan" o "quieren volver a hablar de ampliar las zonas verdes a los barrios, de dar un empujón definitivo a la Rochapea y Echavacóiz, de que el TAV tiene que llegar sí o sí". Al respecto, ha llamado a "dejarnos de tantos líos identitarios y tanta bronca" para centrarse en el desarrollo de la ciudad.



Asimismo, ha resaltado que "vamos a priorizar la relación con la gente, pero de verdad no con foros inventados como los de Aranzadi". "La gente quiere que le digas a la cara los problemas, qué soluciones propones y sobre todo que seas realista", ha señalado Maya que se ha comprometido a "trabajar para que Pamplona sea una ciudad más fácil para que vengan empresas y que sea atractiva".



ABIERTO A PACTOS CON PSN, PPN Y CIUDADANOS



Preguntado por las formaciones con las que estaría dispuesto a pactar tras las elecciones municipales, Maya ha destacado que el PSN es su "interlocutor fundamental" seguido del PPN que, si recupera representación en el Consistorio, es un partido con el que "se puede llegar a acuerdos por el bien de Navarra", ha valorado.



El regionalista es consciente del auge de Ciudadanos y ha opinado que "lo normal es que tenga representación en Pamplona". En este sentido, ha deseado que "podamos sumar para llegar a acuerdos" si bien ha pedido que "dejen de lado todo lo que hace referencia al Convenio Económico y la foralidad de Navarra".



Por el contrario, Enrique Maya ha colocado su "línea roja" en aquellas formaciones que "no quieren una Navarra foral y española" entre las que ha situado a EH Bildu y a Podemos. Por su parte, ha señalado que Geroa Bai "tendrá que reflexionar mucho" y ha condicionado el diálogo con la coalición a "dejar al margen la más mínima sospecha de que se vayan a dar pasos en contra del régimen foral de Navarra".

