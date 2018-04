Actualizada 21/04/2018 a las 11:44

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido que "se paralice el proyecto de Pío XII hasta que se redacte un Plan Especial de Actuación urbana, tal y como recoge el artículo 61 de la Ley Foral de Urbanismo y como reclaman vecinos y comerciantes".



En una nota los regionalistas han valorado la "solidez de los argumentos jurídicos presentados por vecinos y comerciantes" y han reclamado que se atienda su petición.



Desde UPN comparten que "los cambios propuestos para la avenida tienen el calado suficiente como para entrar en ese apartado, ya que no sólo se renueva la urbanización, sino que se modifican los estándares del planteamiento, por ejemplo, el número de aparcamientos por vivienda".



Esta fórmula obligaría a un proceso de participación ciudadana, para someterlo después a información pública durante al menos un mes. Además, sería preceptivo un informe del Gobierno de Navarra.



Para UPN, "no sólo es evidente que nada de esto se ha cumplido, sino que, además, para evitar una posible anulación judicial del proyecto, el cuatripartito ha desvinculado del mismo la contratación de las obras".



De hecho, advierten que no figura en el objeto de la contratación, cuando el proyecto de ejecución es imprescindible para licitar una obra, "una más de las tretas de Asiron, que ya ha sido condenado por fraude de ley, para intentar saltarse las normas", han añadido.



Por eso, han reclamado al cuatripartito de Bildu, Geroa Bai, IE y Aranzadi que "rectifiquen, cumplan la ley y consensúen el proyecto con vecinos y comerciantes con un proceso real de participación".



"No tiene sentido tratar de seguir adelante sea como sea, sin aceptar propuestas, sin cambiar ningún aspecto de calado, contra la ley y contra vecinos y comerciantes", han subrayado.

