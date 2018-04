Actualizada 21/04/2018 a las 16:52

El Ayuntamiento de Pamplona ha condenado una agresión homófoba ocurrida este viernes durante las fiestas del barrio de San Jorge y ha expresado su "apoyo y solidaridad con las personas que han sufrido esta agresión y con todas aquellas que, en alguna ocasión, también se han visto acosadas o intimidadas".



Asimismo ha animado a la sociedad a denunciar este tipo de agresiones "para que estas actitudes y hechos no queden impunes".



En un comunicado, que ha sido aprobado por Geroa Bai, EH Bildu, PSN, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra, con la abstención de UPN, los grupos municipales del Consistorio expresan su "rechazo y/o condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista y LGTBIfóbica que se produzca en Pamplona" y se compromente en "la erradicación de estas agresiones relacionadas con la diversidad sexual y de género, así como a mejorar la seguridad para la comunidad LGTBi en todo tipo de entornos".



Asimismo han instado a la sociedad a "cambiar el modelo cultural heteropatriarcal que enseña masculinidades dominantes, en el que se protege al agresor y en que se culpabiliza a las personas agredidas exigiéndoles a ellas condescendencia para aguantar molestias y acosos, justificándolo bajo la premisa de la fiesta o de las costumbres".



En este escrito, el Ayuntamiento llama a la ciudadanía a que "no permanezca impasible frente a la violencia y las agresiones sexistas y LGTBIfóbicas" y reclama el derecho de las personas LGTBi "a decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad".



"No todo vale, tampoco en fiestas: todas las personas tenemos derecho a vivir, transitar y amar en nuestra ciudad con la garantía de que se respetan nuestros derechos humanos, con seguridad y en libertad", ha remarcado el Consistorio.



"El consumo de alcohol u otras drogas no justifica estos comportamientos y agresiones, ni que se generen situaciones o espacios que resulten inseguros para las personas LGTBi en los que pierden su libertad", ha añadido.



Finalmente, el Ayuntamiento de Pamplona ha invitado a la ciudadanía y otras instituciones a participar en una concentración en apoyo a los agredidos y en rechazo a los agresores convocada por la Comisión de fiestas de San Jorge y el movimiento LGTBi, este sábado a las 20.00 horas en el Parque de la O (Patinódromo).

