Actualizada 19/04/2018 a las 12:57

El Ayuntamiento de Pamplona y representantes de las Comisiones de Fiestas-Jai Batzordeak de los barrios van a suscribir sendos convenios para la extensión del vaso reutilizable a las fiestas de toda la ciudad.

La iniciativa se pondrá en marcha ya este fin de semana, con las fiestas del barrio de San Jorge, para las que se ha previsto el suministro de 2.000 vasos.

Esta mañana se ha firmado el primer convenio, el correspondiente al barrio de San Jorge, y progresivamente se irán suscribiendo los de otros barrios, conforme se acerque la fecha de sus celebraciones. En el acto han participado el concejal delegado de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y representantes de las Comisiones de Fiestas de San Jorge, Etxabakoitz, Casco Antiguo, Milagrosa-Arrosadía, San Juan, Mendillorri, y Azpilagaña.

En virtud de este convenio, el Ayuntamiento pondrá vasos reutilizables gratuitamente a disposición de colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que organicen eventos en la ciudad. Estas entidades deberán cobrar un euro por cada vaso a los usuarios y reintegrarlo con su devolución. Lo recaudado con los vasos que no se devuelvan será entregado al Ayuntamiento de Pamplona, que empleará ese importe económico para abonar el transporte y limpieza de los vasos, la reposición de vasos extraviados y la adquisición de nuevos, y a otros gastos relacionados con el sistema.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Pamplona busca minimizar los residuos que se producen en las fiestas y eventos en la ciudad, más allá de los Sanfermines, fiestas en las que ya se ha puesto en marcha el vaso reutilizable con importantes resultados tanto económicos como medioambientales durante los dos últimos años, señala el consistorio en una nota. Para este año 2018, con el objetivo de extender la iniciativa a más eventos, el Ayuntamiento ha aprobado un contrato de asistencia, dotado con 50.000 euros, para encargar más de 300.000 vasos reutilizables.

El contrato de este servicio será publicado en los próximos días en el Portal de Contratación de Navarra y se reserva a la participación de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, como son los centros de inserción sociolaboral.

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

El sistema de vasos reutilizables tendrá dos modalidades. Una funcionará durante los Sanfermines, para los locales y adjudicaciones de espacios municipales (conciertos y eventos que utilizan espacio público como es la Plaza de los Fueros en la que junto con los conciertos hay barras de bar, uso del espacio público por asociaciones, etc.): las entidades comprarán los vasos al precio establecido para cada tamaño (32 céntimos el de 30 cl., 42 céntimos el de 50 cl., y 47 céntimos el de litro), si bien después se quedarán con el euro aportado por el cliente que no devuelva el vaso, participando así del beneficio que deja el vaso no devuelto.

La segunda modalidad, que es la que recoge el convenio firmado este jueves, es para eventos que tengan lugar el resto del año y que organicen colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro. En estos casos, el Ayuntamiento pondrá gratuitamente, sin compra, a disposición de quienes lo soliciten vasos reutilizables. Pero en este caso, los euros de los vasos no devueltos serán ingresados en la Tesorería Municipal una vez terminado el evento.

Dentro de esta última modalidad se encuentran las fiestas de barrios. Así, las Comisiones de Fiestas-Jai Batzordeak podrán contar con un sistema integral de vaso reutilizable de manera gratuita. Tanto el número de vasos que soliciten como la logística ligada al sistema (reparto, recogida de vasos sucios y limpieza) son gratuitos.

En un principio, los vasos que se proporcionarán serán únicamente los de 50 cl., si bien se tendrán en cuenta las peticiones de otros formatos para disponer de ellos en el futuro. Las Comisiones de Fiestas no podrán utilizar vasos desechables mientras tengan vasos reutilizables disponibles.

Además, el Ayuntamiento llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la problemática del uso del vaso desechable y los aspectos positivos del vaso reutilizable.

