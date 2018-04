UPN y PSN acusan a Aranzadi de pagar un trabajo sin realizar

Actualizada 17/04/2018 a las 09:32

UPN este lunes intentó sin éxito en la comisión de Asuntos Ciudadanos que se aprobara una declaración para denunciar la falta de rigor en los pagos de facturas del área de Participación Ciudadana, que preside Manuel Millera (Aranzadi). Además los regionalistas, con el único apoyo del PSN, querían que Intervención fiscalizara el pago de 12.000 euros bajo el concepto Proyecto Asesoría Observatorio Local de democrática Participativa. La propuesta no salió adelante por el voto en contra del cuatripartito (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E).

La regionalista María Caballero desveló que esta factura tenía un desglose de 3.000 euros, una de asesoría a dicho observatorio, y la segunda, de 6.000, por un diagnóstico de servicios y carencias de los 13 barrios de la ciudad. “Y no se ha entregado”. Y Maite Esporrín (PSN) dijo no entender la necesidad de una asesoría a una de las áreas municipales con más técnicos.

Manuel Millera respondió que el pago se estaba efectuando a un equipo de trabajo de la Universidad Pública del País Vasco formado por tres personas. “Lo que supone 500 euros al mes a repartir, no da casi ni para el viaje. Nos están haciendo un favor”. El edil de Aranzadi añadió que era necesario ese asesoramiento porque el personal del área no llega. “Es que no había nada, estaba todo por hacer”. Para a a continuación hacer una relación de todos los procesos participativos ejecutados en Pamplona, como Plazara o Lo viejo se mueve, o citar iniciativas como los foros de barrios.

El concejal añadió que los mapas sí estaban elaborados pero que había surgido un problema en el formato por lo cuál todavía no se habían hecho públicos. Mientras desde Bildu Maider Beloki redundaba en este mismo argumento, Mikel Armendáriz (Geroa Bai) criticaba a la oposición por “sembrar la duda” una vez más en el área de Participación. Ambos concejales coincidieron en señalar un fallo, la falta de más información y más asidua. “Lo que falta es rigor. Y además parece que no tienen que dar explicaciones a la gente”, insistió Caballero.

