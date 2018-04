PUBLICIDAD inRead invented by Teads Una vez finalizada la misa celebrada en la Catedral de Pamplona, el Santo ha iniciado su retorno a la capilla de San Lorenzo. Un regreso que tuvo que ser aplazado el martes debido a la incesante lluvia que caía. El 'morenico' ha recorrido en procesión por las calles de Navarrería, Mercaderes, plaza consistorial, San Cernin, calle Mayor para, finalmente, volver a la iglesia de San Lorenzo. Frente al Ayuntamiento de Pamplona San Fermín ha sido recibido por la cofradía musical de San San Saturnino, grupo que ha interpretado una pieza alusiva. Asimismo, en el 'pocico' de San Cernin, la Banda de Música ha interpretado el Himno de Navarra en honor al Santo. Desde la sede episcopal recuerdan que se trata de un antiguo pasaclasutro de la catedral, donde la tradición sitúa el bautismo de los primeros cristianos dentro de la ciudad. Continuando con la procesión, unos metros más adelante, en el número 38 de la calle Mayor para ser más precisos, el grupo de jotas Iñaki Arteta e Irabia interpretará dos jotas a San Fermín. Será momentos antes de llegar a San Lorenzo, donde el santo volverá de nuevo a acceder a la capilla que abandonó el pasado domingo día 8 de abril. AL ENCUENTRO Como novedad de esta insólita procesión, en la cabecera ha estado San Miguel de Aralar, acompañado de los Gaiteros y de la Cruz Parroquial de San Lorenzo, Hermandades, Cofradías, Corte de San Fermín y banderas de las cuatro zonas pastorales de Navarra, que se ha unido a San Fermín en la calle Mayor. En este punto, se ha invitado a los vecinos a lanzar pétalos. Cabe recordar que desde 1922 no se vivía un acontecimiento semejante. En aquella ocasión, San Fermín volvió a la capilla en el mismo día de su salida; mientras que en ésta ha permanecido una semana en el interior de la Catedral de Pamplona, pudiendo ser contemplada su imagen por cientos de vecinos, fieles y turistas. No obstante, el altar del santo no ha permanecido desnudo durante estos días, ya que, como avanzó Javier Leoz, se emplazó la réplica de la imagen, la misma que se sitúa en el Rincón de la Aduana durante la ofrenda infantil y que durante el resto del año se conserva en el museo de la iglesia. Etiquetas Pamplona / Iruña Selección DN+ Los ángeles azules de Alepo Los ángeles azules de Alepo Iván BenítezLa 'low cost' manía La 'low cost' manía Anne RadjassamiMe quedo en el pueblo: una farmacia en Marcaláin para los valles de Juslapeña y Atez Me quedo en el pueblo: una farmacia en Marcaláin para los valles de Juslapeña y Atez Pilar Fernández LarreaLa nao de San Juan, hundida en 1565, emerge en una réplica artesanal con madera navarra La nao de San Juan, hundida en 1565, emerge en una réplica artesanal con madera navarra Natxo Gutiérrez COMENTARIOS Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra Para comentar Inicia sesiónORegistrate 0 comentarios

