Elvira Palazuelos estrena la exposición 'Sites in between' en el Sario

Actualizada 08/04/2018 a las 11:07

La exposición 'Sites in between', de la artista madrileña afincada en Pamplona Elvira Palazuelos, puede visitarse en el edificio de El Sario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ubicado en el campus de Arrosadia de Pamplona, hasta el próximo 27 de abril. El horario de la muestra es de lunes a viernes de 9 a 19, con entrada libre.



Se trata de una colección de pequeños dibujos para ser visionados en 3D y una instalación de papel y cintas de colores.



Se trata, según explica la artista, de "un concepto de dibujo llevado a la tercera dimensión, una línea de trabajo que explora las relaciones y límites entre el dibujo como disciplina y el espacio que lo rodea". Para ello, Palazuelos trabaja con materiales efímeros como papel y cintas "por la levedad y ligereza que transmiten" y utiliza el dibujo por su capacidad expresiva.



Elvira Palazuelos (Madrid, 1984) vive y trabaja en Pamplona. Estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y un Máster en Arte, Creación e Investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación con cursos y residencias en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts en París, en la School of Visual Arts en Nueva York y la Slade School of Fine Arts en Londres.



Su obra ha sido mostrada en Centro Huarte, CAB Burgos, MUSAC León, CCCB de Barcelona, Centro Centro Cibeles o La Casa Encendida de Madrid, y en eventos internacionales como 'Les Instants Vidéo' en Marsella, 'Region 0' y 'Under the Subway Videoart Night' en Nueva York, o 'The Drawing Room Grande Finale' en Edmonton, Canadá.

