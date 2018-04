La Ciudadela acoge la exposición de doce artistas residentes en Navarra

Actualizada 06/04/2018 a las 12:49

La Ciudadela de Pamplona acoge desde este viernes y hasta el próximo 13 de mayo la exposición ‘Artistas residentes en Navarra’. Son doce artistas llegados de otros países. Son doce historias y doce formas de expresión. Son búlgaros, chilenos, chinos, argentinos, japoneses, bolivianos, mexicanos… Son pintores, dibujantes, fotógrafos, escultores... Son personas a las que les une el hecho de vivir en Navarra y el interés por el arte. Y desde hoy, además, les une y reúne este proyecto.

La idea fue de uno de ellos, de Juan Manuel Fernández Cuichán. Natural de Ecuador y residente en Pamplona, no sólo no niega su condición migrante, al revés, es muy consciente de ella y eso le permite trabajar en su arte desde un punto de vista global, mucho más amplio a veces que el de un artista local menos viajado. Cuichán llevaba tiempo dándole vueltas a sus circunstancias y a las de tantas otras muchas personas que conviven en Navarra sin haber nacido en esta tierra y que se dedican o les gusta el arte. Fruto de esta reflexión nació su propuesta de reunir a un conjunto de autores para ofrecer una exposición que permita un mayor conocimiento de su trabajo.

Así se presenta esta exposición, que este viernes ha sido explicada en rueda de prensa por el propio Cuichán, artista y comisario de la exposición, junto con la directora del Área de Cultura y Educación, Maitena Muruzabal. La exposición puede visitarse en la primera planta del Pabellón de Mixtos de la Ciudadela en horario de martes a viernes de 18 a 20.30 horas, sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 20.30 horas, y domingos y festivos de 12 a 14 horas, aunque a partir del 30 de abril el horario de tarde se retrasa en media hora.

DOCE MIRADAS

La nómina de ‘Artistas Residentes en Navarra’ está integrada por Lázaro H. Cano, Keiko Hoshino, Cristina del Rosso, Yasen Kazandjiev, Andrea Morton, Esteban Román, Félix Manzaneda, Rumyana Teneva, Svieta Kaschena, César Viteri, Haisul Cychang y el propio Juan Manuel Fernández Cuichán.

Son, todos ellos, artistas residentes, una condición que difumina en parte su origen. De hecho, tal y como describe Pedro Luis Lozano en el catálogo de la exposición, su mirada no se centra por lo tanto en su nacionalidad o su cultura original, de la que en ocasiones sí puede haber rasgos determinantes en su trabajo aunque no necesariamente, sino en su realidad presente que es el hecho de vivir y residir en Navarra: “Y este es un importante matiz porque el fundamento de la muestra no solo es dar a conocer los trabajos de cada artista sino también, con ello, el deseo que tienen estos autores de aportar, de enriquecer nuestra sociedad, su sociedad, con su trabajo y su presencia”.

Narra Lozano que todos ellos no sólo forman parte de nuestra realidad, sino que son personas, además, que por su experiencia vital, sus raíces culturales o sus distintas trayectorias artísticas enriquecen y amplían nuestro entorno social y estético. “En definitiva su presencia es una oportunidad de crecimiento y lo es por su doble condición de extranjeros y de artistas. Desde ambas facetas pueden contribuir con novedades y hallazgos que, tal vez, desde otra posición no somos capaces de apreciar o visualizar”, añade.

LOS DOCE ARTISTAS Y SUS OBRAS

Lázaro H. Cano (La Habana, Cuba): ‘Crazy for you’ (escultura)

Keiko Hoshino (Japón): ‘Dos hermanas en la fiesta’ (acuarela)

Juan Manuel Fernández Cuichán (Ecuador, Quito): ‘Abrazosbesos’ (pintura en acrílico)

Cristina del Rosso (italo-argentina): ‘Mercaderes’ (óleo sobre lienzo)

Yasen Kazandjiev (Bulgaria): ‘Juegos con piedras’ (fotografía digital/analógica mixta)

Andrea Morton (Argentina): ‘El tiempo’ (escultura metal)

Esteban Román (Ciudad Juárez, México): ‘Subiendo la duna’ (fotografía digital)

Félix Manzaneda (La Paz, Bolivia): ‘Phukhu’ (dibujo sobre cartón)

Rumyana Teneva (Bulgaria): ‘Selfie con mar’ (fotografía digital/analógica mixta)

Svieta Kaschena (Ucrania): ‘Foz de Arbayún’ (óleo sobre lienzo)

César Viteri Torres (Quito, Ecuador): ‘Rincón de Sitges’ (pintura en papel sennelier)

Haisul Cychang (Taiwan): ‘Idazkera boteretsua | saila’ (óleo sobre lienzo)

