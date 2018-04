Abierto el plazo hasta el 30 de abril para presentar obras en el Premio Internacional de Poesía

Actualizada 01/04/2018 a las 17:00

El 30 de abril a las 14 horas finalizará el plazo para la presentación de trabajos en el XI Premio Internacional de Poesía "Ciudad de Pamplona" que por tercer año consecutivo cuenta con modalidades en castellano y en euskera.



Así lo ha señalado el consistorio en una nota, en la que recuerda que durante los nueve primeros año únicamente existió la modalidad de castellano, y que el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro firman un convenio para impulsar un certamen que mantiene las bases similares a ediciones anteriores.



Por medio de este convenio, el Consistorio pamplonés realizará el abono de los dos primeros premios dotados con 3.000 euros cada uno. Además de la dotación en metálico, las personas ganadoras verán publicadas sus obras en las editoriales Celya y Denonartean y recibirán una escultura que representa a la ciudad de Pamplona.



El Ayuntamiento también asume los gastos correspondientes a envíos y difusión, dietas de viaje y alojamiento del jurado y de los ganadores para la recogida del premio y de la edición de los textos ganadores, con un presupuesto que asciende a 5.608 euros.



El año pasado se presentaron 319 poemarios frente a los 282 del año anterior y los 184 trabajos de 2015. En la modalidad de euskera se recibieron 9 poemarios y en la primera edición en esta lengua en 2016 llegaron 19. Los ganadores de la última edición fueron Joaquín Márquez en la modalidad de castellano y Juan Karlos Lopez-Mugartza en la de euskera.



Las obras deberán ser inéditas en su totalidad, no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar participando en otro certamen poético. Además, los ganadores de años precedentes no podrán presentarse. El tema y la forma serán libres, con una extensión de entre 400 y 800 versos.



El fallo del premio se hará público durante el mes de junio de este año y los ganadores se comprometerán a asistir a la entrega del premio en el último trimestre de 2018.



Los trabajos que no sean premiados no se devolverán a sus autores y se destruirán cuando hayan pasado cinco días del fallo público, según las mismas fuentes, que indican que las bases contemplan que la decisión del jurado será inapelable.

