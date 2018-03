UPN y PSN acusan al gobierno de Pamplona de "dejación" en las ocupaciones de edificios

Actualizada 28/03/2018 a las 13:12

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado una declaración de UPN que demandaba "actuar con la mayor diligencia posible en la identificación de los ocupantes del patrimonio de la sociedad pública Pamplona Centro Histórico y en los procedimientos para su desalojo".

Además, a través del texto, los regionalistas querían que se dotara a la sociedad PCH de "las partidas necesarias para promover los nuevos edificios previstos en su programa". La declaración ha sido rechazada con los votos de EH Bildu, Geroa Bai y Aranzadi, mientras que UPN y PSN la han apoyado.

En el debate de la iniciativa, el concejal de UPN Juanjo Echeverría ha considerado que "la ley no se está cumpliendo en el caso de PCH y las ocupaciones" y ha criticado "la dejación de responsabilidad" que existe por parte del equipo de gobierno "consintiendo" las ocupaciones.

"No se pueden ejecutar los proyectos mientras los edificios estén ocupados y con la excusa de que están ocupados no se empiezan. Así no se regenera el Casco Viejo", ha argumentado Echeverría, quien ha acusado al gobierno municipal de "estar matando a PCH".

Por contra, el concejal de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea (EH Bildu), ha defendido que "estamos trabajando intensamente para que PCH coja vuelo y tenga mayores capacidades" y ha resaltado que se está "valorando y sondeando otras alternativas de financiación". A su juicio, PCH "necesita ahora mismo una reconsideración en algunos aspectos de su cualidad como entidad jurídica".

Por otro lado, ha afirmado que "sorprende" que a la formación regionalista "le entre un arrebato sobre el cumplimiento de la ley" y le ha preguntado por la corrupción, "porque son sus amigos". "¿Esos no tienen que cumplir la ley? Están rodeados de corrupción", ha reprochado al edil de UPN.

El regionalista Juanjo Echeverría le ha contestado que Navarra es "una de las pocas comunidades que no tiene un solo caso de corrupción" y ha cuestionado las palabras de Abaurrea "proviniendo del mundo de Herri Batasuna, que tiene un historial que es de 'aupa'".

POSICIÓN DE GEROA BAI, PSN Y ARANZADI

Por otro lado, Iñaki Cabasés, de Geroa Bai, ha emplazado al edil regionalista a "revisar la historia de cuándo se creó y empezó a funcionar" la sociedad PCH y ha remarcado que "ahora no se puede transferir dinero porque han cambiado las circunstancias por la ley de estabilidad presupuestaria".

En su opinión, las "descalificaciones continuas y continuadas" del edil de UPN al equipo de gobierno "sin el más mínimo fundamento, desnaturaliza la bondad que trata de dar a las iniciativas que plantea".

La socialista Maite Esporrín, por su parte, ha considerado que la sociedad Pamplona Centro Histórico "está infrautilizada" y también ha criticado "la negligencia con la que se están tratando todas las ocupaciones que se están dando" en el Casco Viejo por parte del equipo de gobierno.

"Son tantas las dificultades que están poniendo que están haciendo que estos edificios jamás sean desocupados", ha reprochado a los miembros del cuatripartito.

En representación de Aranzadi, Armando Cuenca ha destacado que "cuando se ocupan viviendas en una ciudad" se evidencian dos cuestiones, que "existen pisos vacíos y que existen dificultades de acceso a la vivienda tanto en alquiler como en caso de compra".

A su juicio, "cuando uno quiere frenar la ocupación de vivienda las dos políticas más responsables que se pueden hacer son controlar los precios de alquiler, que no corresponden a este ayuntamiento aunque alguna cosita podría hacer; y poner todas las casas del consistorio a funcionar y cumplir su función social".

Selección DN+