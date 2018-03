27/03/2018 a las 13:55

Hace unos días fue el Día mundial de la poesía. ¿Unos versos para celebrarlo?

Me gustan estos de Cernuda: Irías y verías/ todo igual, cambiado todo,/ así como tú eres/ el mismo y otro/ ¿un río a cada instante/ no es él y diferente?

¿Corren malos tiempos para la lírica?

Yo creo que no. Para nada. Ahora mismo, a través de las redes sociales, cada vez más gente y cada vez más jóvenes están leyendo, publicando y llegando a muchos lectores con la poesía.

