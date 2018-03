UPN critica que Bildu "pretende subir el impuesto de plusvalía en Pamplona entre un 25 y un 30%"

Actualizada 12/03/2018 a las 14:13

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este lunes que "Bildu pretende subir el impuesto de plusvalía en la capital navarra entre un 25 y un 30 por ciento, hasta fijar el tipo en torno al 25%, siete puntos por encima del actual".



Los regionalistas han afirmado en una nota que "este auténtico sablazo fiscal es la única respuesta que el cuatripartito parece capaz de plantear ante el contencioso iniciado después de que el Tribunal Constitucional tumbara los cobros en el caso en el que la vivienda se vendiera con pérdidas y el TSJN hiciera lo mismo con el resto de las cobradas después de la sentencia del alto tribunal".



En este sentido, UPN ha criticado que "Asiron pretenda hacer pagar a los ciudadanos las devoluciones de los impuestos mal cobrados, tras las meteduras de pata del Gobierno de Barkos en lugar de plantear la corrección de la ley", tal y como ha solicitado una declaración de UPN rechazada por el cuatripartito este lunes.



Según la formación regionalista, "la política fiscal de un Ayuntamiento debe ser coherente, unitaria, razonable y razonada". Por eso, ha rechazado "la medida avanzada por Bildu este lunes en Comisión de Presidencia" al considerarla un "parche indiscriminado y sin razonamiento alguno que no responde más que a la voluntad de compensar la pérdida de ingresos del Ayuntamiento después de las sentencias y no analiza la justicia o no de ese aumento o su viabilidad".



Además, han considerado "especialmente preocupante la irresponsabilidad con la que el cuatripartito nacionalista actúa en materia fiscal, sin la menor empatía con los miles de ciudadanos que ven cómo la administración les cobra cada vez más impuestos sin ofrecer ninguna mejora en los servicios públicos".



En esta línea, han recalcado que "en apenas seis meses, desde la sentencia del Constitucional hasta el final de 2017, se realizaron en torno a 4.000 transmisiones de este tipo, lo que da una idea clara del impacto en miles de familias de medidas como la prevista".



Por eso, han reclamado que "cualquier modificación en este sentido se estudie de forma sosegada, con una visión global y con la premisa de no cargar sobre los hombros de los contribuyentes el pago de las cantidades que injustamente cobraron las administraciones".

Selección DN+