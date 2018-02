15/02/2018 a las 06:00

“Con nuestro voto, no”, dijo este miércoles el concejal de Aranzadi Armando Cuenca cuando en la comisión de Urbanismo se abordó retomar el plan de construir un aparcamiento subterráneo en las Huertas de Santo Domingo, coronado en la superficie con un polideportivo. “Y suponemos que los de I-E, que son como Aranzadi, tampoco”, apuntilló el regionalista Enrique Maya ante la ausencia en la sesión de la concejal Edurne Eguino.

¿Será el motivo de una nueva fisura entre el equipo de gobierno como ocurrió en Pío XII? Habrá que esperar a mayo cuando, según avanzó el edil de Urbanismo, Joxe Abaurrea (Bildu), se espera que esté listo el estudio económico financiero que indique cómo acceder a los recursos municipales para dotar a la obra con 17 millones de euros. Y entonces, este proyecto de hace 25 años, iniciará su carrera para convertirse en una realidad, respaldada según una encuesta hecha en esta legislatura por el 90% de los vecinos.

Una declaración de PSN en la comisión puso sobre la mesa el tema: los socialistas querían el compromiso municipal de que se harán ambas infraestructuras. Y lo consiguió porque la unión de votos de los otros dos socios de gobierno, Bildu y Geroa Bai, junto a UPN y los propios del PSN dan una mayoría holgada, aunque I-E finalmente vote en contra como dejó entrever en un pleno.

Maite Esporrín (PSN) explicó que los residentes del Casco Antiguo contiguos a la zona tienen problemas para aparcar, además de ser el único barrio que no dispone de un polideportivo municipal. “Y eso unido a que se hace necesario una recuperación del lugar, con rehabilitaciones como por ejemplo el Cuerpo de Guardia”. Además, añadió la socialista, en este parking podría también haber plazas en rotación para facilitar el acceso a los comercios.

Pero Armando Cuenca objetó que cada plaza supondría un gasto a los vecinos de entre 14.000 y 16.000 euros. “Y siendo la media del sueldo en Navarra de 31.000 euros, no creo que muchos se lo puedan permitir. Yo, por ejemplo, no”. El concejal afirmó que, además, no había tales problemas de estacionamiento en el Casco Antiguo. “Los coches no están en el aire, se aparcan”, dijo, para finalmente abogar por la movilidad sostenible. “17 millones de euros en un parking hecho por un equipo de gobierno que quiere impulsar la movilidad sostenible no lo apoyamos. Es un modelo caduco que traerá más coches al centro”.

Y como el concejal hablará de los 17 millones de inversión en Alemania para carriles bici, su socio de gobierno, Iñaki Cabasés (Geroa Bai) le replicó que desde su grupo preferían ver lo de cerca. “Y no es para nada contradictorio con la expansión de los carriles bici y la movilidad sostenible. Además, es una vieja reivindicación vecinal”.

También Bildu, por boca de Joxe Abaurrea, puso en entredicho las declaraciones de su compañero de cuatripartito. “En la encuesta hecha desde el área de Participación (que preside Aranzadi) en el proceso de Vivir en lo viejo se reivindicó este proyecto. Además, ahora esa explanada está llena de coches”. Abaurrea matizó que esos 17 millones no eran por completo para el aparcamiento. “2,8 se destinan a ascensores para facilitar el acceso; 1,3 millones para una plaza y urbanizar la zona y otros 3 para diversas rehabilitaciones como el Baluarte de Parma. Y de los 10 del parking, el Ayuntamiento recuperaría gran parte a corto plazo con la venta de plazas. Esa es nuestra baza para que la ley de equilibrio presupuestario nos permita acceder a nuestros fondos”.

EL PROYECTO

1994 Fue bajo el mandato de Alfredo Jaime (UPN) cuando se comenzó a hablar de un aparcamiento subterráneo en Santo Domingo

Aprobado en 2007. El pleno municipal, a una propuesta de PSN, aprobó el proyecto que incluía también un polideportivo.

Primer diseño en 2011. La propuesta arquitectónica incluía 570 plazas.

Diciembre de 2016. El Ayuntamiento, con el cuatripartito al frente, ordena hacer unas prospecciones arqueológicas para determinar que no hay en la zona estructuras arqueológicas de importancia, como así ha sido. Paralelamente se realizan 550 encuestas, en las que el 90% lo encuentra de interés para el barrio y un 52,2% afirma que accedería al servicio.

