La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado una propuesta de declaración de UPN que pedía que el equipo de gobierno municipal se personase en el procedimiento abierto en el Juzgado sobre la presencia de elementos de grabación en la Cripta del edificio de los Caídos.



La propuesta, además, pedía que se informase "pormenorizadamente a los concejales sobre la presencia en la Cripta del edificio de los Caídos de elementos de grabación, tanto de audio como de imágenes y se facilite la documentación pertinente".



Tanto UPN como PSN han apoyado el punto referente a la solicitud de información, frente a los votos en contra del resto de las formaciones.



Por el contrario, el punto relacionado con la personación del Ayuntamiento en el proceso penal únicamente ha contado con el sustento de la formación proponente, frente a la abstención de PSN y el rechazo de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e IE.



Según el texto, las pasadas navidades se conoció una denuncia presentada ante la policía por un grupo de usuarios de la Cripta del Edificio de los Caídos en la que se alertaba de la presencia en la cripta de elementos de grabación, tanto de audio como de imágenes, que "únicamente podían haber sido colocados desde la sala contigua", de cuya gestión es responsable el Ayuntamiento.



Para el portavoz regionalista en el consistorio, Enrique Maya, si existe una denuncia de que desde un local del Ayuntamiento se ha podido cometer algún delito, es "evidente" que éste "debe tener la máxima preocupación" y que se quiera "defender el buen hacer" del mismo, y "trabajar en favor de la verdad y el esclarecimiento de los hechos".



Tras remarcar que la formación regionalista ha pedido información reiteradamente en distintas comisiones sin que se ésta haya sido facilitada, ha considerado "raro" que ante una denuncia de estas características "nadie haya dicho nada".



"Por eso tenemos dudas de su imparcialidad", ha precisado Maya, que ha subrayado que "si mañana alguien denunciara en un Civivox que ha encontrado unas cámaras grabándole desde otra sala les hubiera faltado el tiempo para ir rápidamente a esclarecer todo. "Aquí, de momento, el silencio y a ver qué pasa", ha lamentado.



El edil de EH Bildu Aritz Romeo se ha mostrado "sorprendido" por la "ansiedad inusitada" de UPN sobre este tema. "Estamos hablando sobre una cuestión que está en sede judicial, que es objeto de un proceso penal que está en instrucción", ha advertido.



Por ello, ha apostado por "actuar con respeto al proceso judicial", con "cautela" y" procurando no hacer politiqueo". Además, ha asegurado que "el Ayuntamiento no solamente va a colaborar con la justicia, sino que ya lo he hecho".



En este sentido, ha explicado que el consistorio ya ha aportado al Juzgado la información que había sido solicitada. "El problema está, más bien, en de qué espacio estamos hablando", ha apuntado Romeo, tras afirmar que los regionalistas "siempre van a proteger a esa parte, que tiene el pasado que tiene".



El socialista Eduardo Vall ha lamentado que cuando al equipo de gobierno le "interesa un tema no tardan ni 24 horas en dar respuesta", pero cuando no es así "dan la callada por respuesta".



Además, ha justificado su abstención en el punto relacionado con la personación del consistorio en el procedimiento penal afirmando que para ello, la formación debería "tener plena constancia de ello".



Sin embargo, ha garantizado que si se demostrase alguna acción ilegal "en la que el Ayuntamiento se viera implicado directa o indirectamente", los socialistas pedirían las "oportunas explicaciones".



En nombre de Aranzadi, la concejala Laura Berro ha apostado por esperar a que los tribunales "aclaren" la cuestión. "No podemos adelantar información porque hay un procedimiento abierto y hay que tener delicadeza", ha advertido.



Igualmente, ha lamentado que "en pleno siglo XXI, en el sótano de una dotación municipal se siga permitiendo que un grupo como la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz se reúna los 19 de cada mes para homenajear a golpistas y asesinos como eran Mola y Sanjurjo".



Por ello, ha pedido que el Ayuntamiento dé los pasos necesarios para clausurar dicho espacio "y que los amigos de golpistas y asesinos" dejen de celebrar ritos "que incumplen la ley de memoria histórica".



Javier Leoz, edil de Geroa Bai, ha aseverado que "no se debe dar información" sobre un procedimiento que se encuentra en vía penal "para no interferir" en dicho proceso.



"Nosotros no debemos intervenir, -ha indicado-, una vez que se aclare lo que ha ocurrido habrá que ver si hay que tomar alguna medida administrativa o no". Leoz, que ha abogado por "dejar actuar a la justicia", no ha considerado necesario personarse en el procedimiento "porque no hay un perjuicio municipal directo".

