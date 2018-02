Actualizada 12/02/2018 a las 13:02

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha valorado como "muy buena noticia" la aparición al realizar unas obras de los restos del castillo del siglo XIV que dio nombre a la famosa Plaza del Castillo, que facilita "el encuentro de la ciudad con su propia historia" y cuya preservación "está garantizada".



Así lo ha asegurado a los periodistas tras su visita al solar de esta céntrica plaza en la que, al excavar para construir un nuevo edificio, se ha hallado la base de un torreón que todo apunta que pertenece al castillo de Luis el Hutín, el "originario" que dio nombre a la denominación de la plaza, ya que después de este hubo otro, el de Santiago, que los expertos ubican fuera de los límites de la actual plaza, construido en 1513 por Fernando el Católico.



"Esto es una noticia todavía mejor, porque quiere decir que hemos encontrado el castillo originario, el primero que se construyó en esta plaza. Además es el castillo más antiguo de la ciudad y que ya no se trataría de un castillo construido por los conquistadores de Navarra, sino un castillo singularmente navarro del siglo XIV", lo que para el alcalde suponen "todo buenas noticias que todavía dan más valor a los hallazgos".



También ha sido muy contundente al entender que "ahora en modo alguno se podría producir" el "expolio" que a su juicio se hizo en esta misma plaza hace 15 años, cuando bajo el gobierno municipal de UPN se construyó el aparcamiento subterráneo que arrasó hallazgos como un cementerio islámico o unas termas, ya que hoy "la preservación de los restos está absolutamente garantizada".



"Aquí hay un trabajo por hacer por parte de varias partes, pero yo creo que lo que sí hay es un consenso absoluto en que estos restos deben conservarse y de alguna manera estar al alcance de la ciudadanía que en un momento dado los pueda disfrutar", ha dicho en relación a las decisiones que puedan tomar los promotores de la obra y propietarios del solar, los expertos de la Institución Príncipe de Viana y el propio Ayuntamiento de Pamplona.



Asiron, como historiador de formación, ha apuntado que personalmente su deseo sería que los restos que han salido a la luz se configuraran como "un espacio de exhibición, público, para todo el mundo e incluso que sirviera para interpretar lo que hay en la plaza", pero ha reconocido que "se trata de una iniciativa privada y aquí hay más partes implicadas".



También ha explicado que en estos momentos, tras salir a la luz los restos, la obra se encuentra paralizada por orden del Ayuntamiento de Pamplona "por una cuestión administrativa", ya que los promotores tan sólo habían solicitado licencia para hacer catas arqueológicas -aún sin conceder- y no tenían ni pedida la licencia de excavación, ha advertido el alcalde.



Por ello, se ha requerido a la empresa promotora de las obras y titular de las licencias que en el plazo de un mes presente un nuevo proyecto suscrito por personal técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional, describiendo las obras relizadas e incluyendo una propuesta de actuación definitiva y una propuesta de intervención arqueológica.



"Se ha ido más allá de lo que estaba convenido en este momento, y por eso se ha producido una paralización administrativa de la obra hasta que todo se solvente", ha dicho para sin embargo insistir en que "sin duda se va a solucionar".



De hecho, los promotores de la obra, que tienen previsto destinar a viviendas los pisos superiores y mantener un local de restauración en el piso bajo y el sótano donde se han hallado los restos, han propuesto integrar el hallazgo e incluso dejarlo de alguna manera visitable al público.

"Espero que esto se solucione rápidamente y se pueda continuar trabajando de manera ordenada y correcta", ha señalado.



"Esto tiene que salir sí o sí de un diálogo, pero la autoridad y veredicto último es de los especialistas que en este caso son de Príncipe de Viana", ha dicho Asiron, quien también ha valorado como "buena noticia" la intención inicial de los promotores de dejar visitables los restos del castillo.



"Los antecedentes que teníamos en esta misma plaza eran muy malos, aquí se habían desmontado termas romanas y murallas, pero eso está garantizado que no va a ocurrir y es una buena noticia", ha incidido el alcalde, quien no ha obviado que personalmente, como historiador, "propondría que esto se convirtiera en un centro de exhibición pública, incluso de interpretación de lo que hay aquí. Pero los alcaldes del siglo XXI no son plenipotenciarios en este tipo de cuestiones", ha reconocido.

Selección DN+