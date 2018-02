Aranzadi, contraria a las modificaciones "estéticas" de Salesianos

Actualizada 08/02/2018 a las 16:04

La agrupación de electores Aranzadi expresó el miércoles su rechazo a la reducción de alturas en el plan de Salesianos al considerar que esta modificación es "meramente estética" para un proyecto que califica como "un pelotazo legal y urbanístico de UPN".



Aranzadi ha afirmado en una nota que la propuesta de reducción de alturas es "un plato de lentejas" y ha señalado que apoyar esa modificación "es olvidar las cuestiones negativas de fondo que sigue incluyendo este proyecto".



La agrupación de electores ha asegurado que "esta operación buscaba en su origen únicamente satisfacer los intereses de una élite y persistir en el modelo caduco de ciudad para Pamplona, basado en el cemento y no en las personas". "En definitiva, se trata de una propuesta contraria al interés general de la ciudadanía que continúa adelante sin que se hayan resuelto numerosos aspectos negativos", ha sostenido.



Entre esos aspectos negativos, ha asegurado que "se supedita el derecho a la vivienda a las plusvalías de un pelotazo urbanístico". "Según información hecha pública por el Gobierno de Navarra, las hipotéticas plusvalías que se derivarán de la operación irían destinadas a la construcción de vivienda social. Esto supone una supeditación intolerable de la política de vivienda a los beneficios de una operación urbanística, en lugar de primar su calidad y la garantía de acceso, lo que altera completamente el Derecho a la vivienda digna que defendemos", ha afirmado.



Aranzadi ha señalado que "esta supeditación tiene un efecto negativo más agudo en el caso de las mujeres, pues las dificultades de acceso a la vivienda y la exclusión residencial que sufren es mayor". "Por tanto, hay que tener en cuenta esta compleja realidad a la hora de tomar decisiones en las politicas de vivienda", ha añadido.



La candidatura ha asegurado que "tanto en Pamplona como en Navarra existen miles de viviendas vacías, lo que nos invita a afirmar que lo verdaderamente prioritario es establecer los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a esta vivienda, que ya existe pero se encuentra inutilizada, en lugar de favorecer el levantamiento de nuevas edificaciones". "Resulta un absurdo seguir construyendo cuando ya disponemos de los suficientes recursos inmobiliarios como para comenzar a reconocer y garantizar este derecho a toda la población", ha afirmado.



Por otro lado, según Aranzadi, con el proyecto "se agudizan los problemas de movilidad urbana y de sostenibilidad medioambientales" y ha añadido que "no podemos obviar que la construcción de cuatrocientas viviendas en el centro de Pamplona supondría agravar los problemas de movilidad como consecuencia del incremento de vehículos directa y proporcionalmente".



En cuanto al Valle de Egüés, la agrupación de electores ha señalado que "el desplazamiento de tal cantidad de alumnado al nuevo colegio de Salesianos complicará aún más las entradas y salidas a Sarriguren -tanto en vehículo privado como en transporte público-, cuando la zona ya viene sufriendo importantes colapsos en las horas de comienzo y finalización lectivas".



Por último, en opinión de Aranzadi, con este proyecto "se prima el interés de un colegio concertado por encima de la enseñanza pública que continúa con muchas carencias tras los recortes no revertidos del Gobierno anterior".

