La Plaza de Toros de Pamplona, probable sede del concierto de OT

Roberto Leal anunció en la gala del lunes que Pamplona será una de las ciudades en las que recalará la gira de Operación Triunfo, aunque no precisó ni la fecha ni el escenario. La Plaza de Toros es el escenario más probable del concierto en el que participará Amaia Romero y sus 15 compañeros de la Academia. Fuentes de la Casa de Misericordia admitían que había dos reservas de la Plaza de Toros para el mes de mayo y una tercera para el mes de junio, aunque no revelaban si alguna de ellas era la de la gira de OT. Otro escenario posible sería el estadio de El Sadar, pero en el campo de fútbol de Osasuna no se celebra un concierto desde el que ofreció Alejandro Sanz en 2001, y con anterioridad sólo se habían celebrado otros dos grandes conciertos: el de Elton John en 1995 y el de Bon Jovi en 1996.



Estos dos son, por su aforo, de más de 10.000 personas, los dos escenarios más probables. Los promotores también han sondeado el Navarra Arena, que roza las 10.000 localidades de espectadores sentados, tal y como confirmó este martes el gerente de Nicdo, Javier Lacunza. Sin embargo, no es posible porque no estará abierto hasta el próximo otoño. El Pabellón Anaitasuna, con sus 5.000 localidades, parece quedarse lejos del previsible interés por el concierto.



De celebrarse en mayo, no podría ser antes del 12 de mayo, sábado en el que Amaia y Alfred competirán en el festival de Eurovisión en Lisboa. Y ya están comprometidas las fechas del 29 y 30 de mayo (Canarias), 2 de junio (Sevilla) y 15 de junio (Valencia).

La Plaza de Toros de Pamplona tenía que haber albergado, el 1 de junio de 2003, uno de los conciertos de la gira de la segunda edición de Operación Triunfo. El tiempo de Pamplona traicionó a los fans deAinhoa Cantalapiedra, Miguel Ángel Silva, Vega o el burladés Enrique Anaut.Unas once mil personas estaban en la Plaza de Toros cuando cayó una colosal tormenta de verano . De la primera edición Mireia, Alejandro, Geno y Juan dieron un concierto en Peralta el febrero de 2002, mientras el concurso continuaba. Unos meses después, en septiembre, David Bisbal actuó ante 9.000 personas en Corella y en Cintruénigo David Bustamante y Verónica cantaron ante 6.000 espectadores.

