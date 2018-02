EH Bildu no apoya la reducción de alturas en Salesianos

Actualizada 07/02/2018 a las 16:05

EH Bildu no ha apoyado la reducción de alturas en el plan de Salesianos aprobada este miércoles por la Gerencia de Urbanismo de Pamplona. Según la coalición, este cambio es "una pequeña ventaja", pero "se mantienen todo el resto de variables negativas".



EH Bildu ha explicado en una nota que parte de "una oposición radical a esta operación en las formas y los contenidos porque representa una fórmula especulativa de entender el urbanismo, porque supone la pérdida de un equipamiento de la ciudad, porque nos rompe de forma grosera el paisaje urbano característico de la ciudad en esa zona incorporando densidades excesivas y porque no ofrece una espacio público resultante de calidad".



A continuación, ha señalado que "lo que ahora se nos presenta -la reducción de alturas- solamente tiene una pequeña ventaja y es la de reducir ligeramente la enorme densidad que dispone actualmente ese solar y que supondrá un cierto alivio al vecindario del entorno". "Pero nada más. Se mantienen todo el resto de variables negativas", ha afirmado.



EH Bildu ha asegurado que "existen alternativas aceptables mucho más positivas y que las diferentes partes afectadas no han querido abordar". "Nos entristece que esta operación, aún con ese mal menor de una cierta reducción de alturas, pueda convertirse en una realidad y no podemos, en consecuencia, darle nuestro apoyo", ha indicado.



La coalición ha sostenido que "los culpables únicos de este desaguisado urbanístico son los anteriores gobiernos foral y municipal de UPN, pero, además de denunciar este tipo de operaciones especulativas marca UPN que resultan tan negativas para los intereses de nuestra ciudad, queremos seguir insistiendo, aunque quede cada vez menos margen para ello, en abordar entre todas las partes una solución realmente satisfactoria para este espacio de la ciudad".

Selección DN+