El Ayuntamiento apuesta por aminorar la velocidad en Pamplona

Actualizada 05/02/2018 a las 22:51

El Ayuntamiento de Pamplona junto con Policía Municipal han presentado la Memoria de Accidentabilidad y Siniestralidad de 2017, así como el plan de acción del Consistorio para "la transformación del modelo de ciudad mucho más centrado en los peatones que en los coches".



La concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona, Itziar Gómez, ha presentado este lunes en rueda de prensa los datos y el análisis realizado en el marco del Plan de Seguridad Vial y la política de movilidad del Ayuntamiento.



Gómez ha mostrado su preocupación por la evolución de los datos de accidentabilidad, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de convertir Pamplona en 'Ciudad 30'. Así pues, ha comentado que "con los datos no existe alerta pero estamos preocupados por los datos de accidentalidad y con solamente tener una persona fallecida sería motivo suficiente para estar insatisfechos".



Para la concejala, la evolución de los datos deja claro que "tenemos que trabajar en medidas para reducir el tráfico en la ciudad y en la normativa para aminorar la velocidad, en la línea de lo que marca el proyecto de Ordenanza de Movilidad que estamos preparando".



Según los datos de siniestralidad, en Pamplona se registraron en 2017 2.558 accidentes y 164 atropellos. Estas cifras suponen un 6,5% de crecimiento con respecto a 2016, cuando se contabilizaron 2.409 accidentes y 145 atropellos.



Si se observa la evolución de los últimos diez años, se observa que Pamplona ha vuelto a los niveles de accidentabilidad de 2010, cuando se registraron 2.757 siniestros. Después se inició una tendencia decreciente, que encontró su suelo en el año 2013 (1.923 siniestros), pero que se invirtió desde entonces para alcanzar las cifras actuales. Los 2.722 accidentes de 2017 arrojaron 5 fallecidos, 43 heridos graves y 585 heridos leves.



Según ha explicado Gómez, la estrategia para revertir la tendencia de siniestralidad debe ser "global y simultánea, combinando acciones sobre infraestructuras, pasos de peatones, controles, educación vial y normativas, de manera que allí donde no se pueda incidir sobre las causas del accidente, al menos sí se pueda hacerlo sobre sus consecuencias".



PLAN DE ACTUACIÓN



Por ello, en la rueda de prensa, el director del área de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona, Xabier Ibáñez, ha presentado el plan de acción del Consistorio que se basa en cuatro líneas de actuación.



La primera línea de acción son las actuaciones en infraestructuras, en los pasos de peatones. Así pues, el grupo de trabajo de movilidad va a confeccionar un inventario de los aproximadamente 3.000 pasos de peatones, analizándolos a través de fichas que arrojará un índice de seguridad y unas medidas correctoras. Además, se va a crear un catálogo de pasos de peatones seguros que facilite su implantación.



En este sentido, Ibáñez ha indicado que "las actuaciones más inmediatas se circunscribirán a los entornos escolares". "De hecho, ya se ha aprobado una actuación en los pasos de peatones en el entorno de los colegios de Amaiur y Larraona, y se está iniciando el estudio de otro entorno escolar para su inmediata actuación como es en el que se encuentran los centros del Sagrado Corazón y Liceo Monjardín", ha señalado.



En este ámbito, además, se ha confeccionado un inventario de señalización vertical y se ha comenzado a sustituir aquella obsoleta o que se encuentra en mal estado, a la vez que se procede en las diferentes campañas al pintado y repintado de la señalización viaria.



La segunda línea de trabajo es la de las medidas de control. Ibáñez ha destacado la recuperación de la unidad de motos, el incremento de los controles de etilometrías, drogas, control de distracciones en la conducción, de documentación, motocicletas, ciclistas, etc. dentro de la propia planificación de la Policía Municipal, así como de las diferentes campañas programadas a nivel autonómico o estatal.



Asimismo, ha asegurado que "se va a modernizar el sistema de control de tráfico desde el centro de mando, dotando a Policía Municipal de un sistema digital de videowall, y cambiando paulatinamente las cámaras de control por otras más modernas". "También se va a incorporar otra cabina de radar en la zona de Ripagaina y Mendillorri y se van a actualizar las existentes y las de los radares móviles y sistemas de visualcar", ha comentado.



La tercera línea de actuación se centra en la educación vial. En este sentido, se dará continuidad a los programas de educación vial escolar, que el curso pasado contó con 16.383 participantes. Este año, además de continuar con estas actuaciones, se va a incidir en campañas formativas e informativas de concienciación y corresponsabilidad ciudadana dirigidas a conductores, peatones, ciclistas, padres y madres, personas mayores y discapacitados.



Por último, la cuarta línea de actuación se refiere a la gestión de la seguridad vial, en el ámbito del borrador del PMUS, se va a poner en marcha la recientemente aprobada Ordenanza de Movilidad una de cuyas máximas es hacer de Pamplona una ciudad 30.



CINCO PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES



Por su parte, los inspectores de la Brigada Movilidad Vial de la Policía Municipal de Pamplona Jesús Estanga y Pablo Liberal han presentado las conclusiones de la Memoria de Accidentabilidad de 2017 y la comparativa de datos con otros años.



En este sentido, 2017 concluyó con cinco personas fallecidas en accidente de tráfico en la ciudad. De ellas cuatro eran peatones y una motorista.



La evolución de los últimos 25 años en cuanto a personas fallecidas en accidentes de tráfico en Pamplona demuestra que a partir de 2005 se ha descendido un escalón en el número de víctimas. Desde 1993 hasta esa fecha la media de personas que perdían la vida en las carreteras de la ciudad era de 9, con años incluso de 12 y 14 víctimas, en 1995 y 2001. Desde entonces, esa media de fallecimientos se sitúan en torno a las 3 o 4 personas, con años como 2009 en el que no se registró ninguna muerte por accidente de tráfico. En 2016 hubo 4 personas fallecidas.



Por otro lado, el número de personas heridas graves se mantiene respecto al año anterior, 43 en 2017 y 44 en 2016. Del total de 43 personas heridas graves, 23 fueron peatones, 11 conducían moto o ciclomotor, 5 eran ciclistas y 4 otras personas usuarias de la vía, como conductores de otros tipos de vehículos o pasajeros de transporte urbano.



Los datos de personas heridas leves por accidente de tráfico descendieron de 609 en 2016 a 565 en 2017, un 7,3%, la cifra más baja de la última década. Un total de 100 peatones resultaron heridas leves, 74 ciclistas, 81 personas que conducían motos o ciclomotores y 310 en otros vehículos.



Por otro lado, han presentado que durante 2017 la Policía Municipal tramitó 378 expedientes por delitos contra el tráfico y la seguridad vial, un 8,6% más que el año anterior. Las más comunes fueron las etilometrías positivas, que aumentaron un 6,1%, y las personas detenidas por carecer del permiso obligatorio, con un incremento del 22,3%.

Selección DN+