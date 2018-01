Actualizada 12/01/2018 a las 14:42

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha explicado que a lo largo de 2018 se van a impulsar iniciativas sobre Memoria Histórica con la creación de una comisión en torno a los sucesos de Sanfermines del 78, el debate sobre el futuro del Monumento a los Caídos o la continuación de la campaña de reconocimiento a personalidades silenciadas por la dictadura.



Así pues, Asiron ha asegurado en rueda de prensa que "se va a abrir el debate sobre el futuro del Monumento de los Caídos, denominado Monumento de Navarra a la Cruzada, y se va a poner en marcha un concurso internacional de ideas sobre para este espacio".



El concurso fue presentado en Gerencia de Urbanismo y abre todo tipo de posibilidades para la zona, desde la desaparición del monumento a su mantenimiento o transformación, siempre que esas posibilidades sean compatibles con la vigente legislación sobre Memoria Histórica. Se planifican cinco premios de 25.000 euros para las propuestas mejor valoradas por un jurado técnico, aunque no se vincularían a lo que en un futuro se pueda decidir urbanísticamente.



Sobre ello, Asiron ha señalado que "el debate en torno al edificio de los Caídos afecta y mucho a la Memoria pero también a conceptos como la arquitectura y el urbanismo, por eso es tan importante el concurso para redefinir un espacio central de la ciudad desde todos los puntos de vista".



En este sentido, ha explicado que en "los primeros seis meses del año se va a desarrollar este debate, este concurso internacional de ideas, en el que queremos traer voces autorizadas". "Se está yendo a tocar la figuras más destacadas de la arquitectura, desde el punto de vista memorialista y urbanista, que puedan aportarnos su visión y también se va a tener en cuanta la opinión de todas las personas", ha añadido.



Por otro lado, el alcalde ha comentado que se va a crear una "comisión de la verdad" en torno a los sucesos de los Sanfermines del 78 en el año en el que se cumple el 40 aniversario.



Además, el Consistorio continuará con la campaña de reconocimiento a personalidades silenciadas por la dictadura y pondrá en marcha iniciativas en torno a los objetivos que alumbraron la Comisión Especial por la Paz y la Convivencia.



INICIATIVAS LLEVADAS A CABO EN 2017



Además, Asiron ha presentado las iniciativas llevadas a cabo durante 2017 en materia de Memoria Histórica. "Estas actuaciones evidencian el muchísimo trabajo que había que hacer, que era fácil porque no se había hecho absolutamente nada, pero aun así fueron muy valientes y muy innovadoras", ha asegurado.



Además, ha destacado que "ha sido mucho lo que se ha hecho" y que "son actuaciones que han situado a Pamplona como referente de Memoria Histórica a nivel del Estado, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer".



Entre estas actuaciones, ha destacado que el Ayuntamiento de Pamplona ha impulsado "el reconocimiento institucional de figuras silenciadas por la dictadura y la eliminación de topónimos franquistas en el callejero sustituyéndolos por otros como la Plaza de la libertad o los jardines de Serapio Esparza".



El alcalde ha destacado que estas "actuaciones son respaldadas por el Pleno" y de esta manera "hay espacios de la ciudad que recuerdan a Julián Arteaga, Eladio Cilveti o Maravillas Lamberto".



Por otra parte, Asiron ha resaltado cómo en noviembre de 2016, se clausuró el cementerio de la cripta del Monumento a los Caídos en la que estaban, entre otros, los restos de los generales Mola y Sanjurjo. El alcalde ha señalado "el respeto con la que tratamos de llevarla a cabo y el diálogo que la posibilitó ya que contó no sólo con el respaldo de la mayoría de la representación política de este Ayuntamiento, sino también con un acuerdo con el Arzobispado".



Como tercera iniciativa, Asiron ha nombrado el informe pericial del 'Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo' elaborado por la Universidad Pública de Navarra sobre la vulneración de derechos humanos en Pamplona en que se recogían los nombres y apellidos de 306 vecinos de la ciudad (304 hombres y 2 mujeres) que fueron asesinados o muertos en cautividad durante ese tiempo por razones políticas, en la mayoría de los casos, sin juicio previo ni sentencia firme.



"En total, se tuvieron constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, cifra que supone una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de investigación de la UPNA, pueden salir a la luz tras la realización de este trabajo", ha comentado.



Además, ha señalado que este "estudio elaborado por la UPNA fue la base de la querella contra los crímenes del franquismo que fue presentada, con el respaldo de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en marzo de 2017, siendo la primera de este tipo que se interponía en el Estado".



En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento presentó recurso de apelación contra el auto y que "aunque no fue admitida a trámite por la Audiencia de Navarra, esta decisión ilustra la convicción con la que este Ayuntamiento va a pelear para que los familiares y herederos de los miles de víctimas de la dictadura en esta ciudad vean, por fin, reconocida su memoria".



PRESIDENCIA DE LA RED DE CIUDADES POR LA JUSTICIA Y LA MEMORIA



Además, Asiron ha presentado que una delegación del Ayuntamiento de Pamplona viajará a Barcelona el 22 de enero para ceder oficialmente el testigo a la capital catalana de la presidencia de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria. El relevo se celebrará durante las II Jornadas de encuentro de esta Red que se celebrarán en Barcelona y que inaugurará la alcaldesa, Ada Colau.



La Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria fue impulsada en 2016 por el Consistorio pamplonés junto con los de Barcelona, Cádiz, Madrid, A Coruña, Rivas-Vaciamadrid, Vitoria y Zaragoza, con el objetivo, tal y como ha explicado el alcalde, "de exigir los derechos a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, algo que venía siendo reclamado por la ciudadanía, así como también de tejer lazos de colaboración y solidaridad para acabar con décadas de impunidad absoluta".



RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE ETA



Durante la rueda de prensa, el alcalde ha sido preguntado por la colocación de las placas en recuerdo a las víctimas de ETA, ante lo que Asiron ha asegurado que se está "en un punto avanzadísimo" y espera "poder contar pronto, con carácter casi inmediato, cosas concretas".



A este respecto, ha señalado que se está "trabajando en ello" y "es un trabajo delicado que se está llevando a cabo desde alcaldía". Igualmente, ha comentado que "de momento los pasos que se han dado han sido sumamente gratificantes" y ha considerado que se va a "poder avanzar mucho en ese tema de convivencia, que no deja de ser un aspecto importante de la Memoria también".



En este sentido, ha asegurado que "hay varias placas que están ya realizadas en la medida en que vamos hablando con las familias". Asiron ha señalado que él mismo ha tomado "la iniciativa de hablar con las familias".



Por último, Asiron ha destacado que "hay un elemento externo que nos marca el calendario que es la Ley de Protección de Datos" por lo que ha solicitado "al Ministerio que nos facilite los datos porque hay víctimas más fáciles que otras de localizar a día de hoy, y a medida que vamos localizando vamos hablando con ellos". "Para el resto de víctimas estamos esperando los datos del Ministerio que imagino que llegarán de manera casi inmediata", ha señalado.

