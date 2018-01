El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en Pamplona

Actualizada 11/01/2018 a las 12:35

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en Pamplona, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 10 de enero.

La agente vendedora y afiliada a la ONCE Juana María Casado Aguilera es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a la capital navarra, desde su kiosco situado en la calle Luis Morondo, número 5, frente al Centro de Salud del barrio de Azpilagaña, donde lo celebra con algunas de las personas que de forma habitual adquieren los cupones y otros productos de juego que comercializa la ONCE.

El cupón del 10 de enero de 2018, dedicado a Ultramort (Girona), en la serie Mi pueblo en la que se incluyen localidades con nombres singulares, también ha dejado premios en Andalucía, agraciada con 455.000 euros, y Extremadura, donde ha repartido 280.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, de lunes a jueves, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

