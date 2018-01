UPN recurrirá en el TAN el cambio de nombre de la Chantrea a Txantrea

Actualizada 09/01/2018 a las 12:51

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha confirmado que su grupo recurrirá al Tribunal Administrativo de Navarra la decisión del equipo de Gobierno de modificar el nombre del barrio de la Chantrea, que pasa a denominarse solo Txantrea.



"Es un tema jurídico pero hay unas cuantas cuestiones que me sorprenden y que me imagino que serán analizadas por parte de los expertos en leyes para ver si ese cambio supone incumplimientos legales o no y es en lo que se está trabajando. De momento, por lo que nos han dicho, hay razones para ir al TAN", ha afirmado Enrique Maya, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

