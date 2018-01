El New York Times publica una foto de la cabalgata de Pamplona

Actualizada 07/01/2018 a las 16:00

El New York Times ha publicado una fotografía de la cabalgata de Reyes de Pamplona en un reportaje sobre las distintas celebraciones de este evento en el mundo.

Se trata de una instantánea tomada por la navarra Villar López, fotógrafa de la agencia Efe, en la que captó a Melchor en su llegada a Pamplona a lomos de una dromedaria, rodeada de una multitud que grita su nombre.

'The Three Wise Men greeting children during a Twelfth Night procession in Pamplona, Spain, on Friday' es el pie de foto que ha escogido el New York Times para acompañar a la foto, que, además, abre el reportaje del periódico neoyorquino.

A la imagen de la cabalgata de Pamplona sacada por Villar López le siguen otros desfiles y tradiciones internacionales, como el baño de los cristianos ortodoxos en Kalofer (Bulgaria) y en Atenas, la misa del Papa Francisco en la basílica de San Pedro, un gran rosco servido en México, los fuegos artificiales lanzados desde Madrid o la representación de los Reyes celebrada en Praga.

