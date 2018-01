El primer taxi cardioprotegido ya circula por las calles de Pamplona

Actualizada 04/01/2018 a las 08:21

Una experiencia con gente cercana es lo que ha llevado a Daniel Ayechu Huarriz a convertir su taxi en el primero de Navarra dotado con un desfibrilador. “Me sensibilicé con aquella situación y ese ha sido el motivo por el que me apunté a dos cursos de manejo de desfibrilador y a contactar con Centro Médico Pamplona”, explicaba ayer mientras mostraba a la prensa el vinilo adhesivo que luce en las puertas de su vehículo para anunciar que se trata de un coche cardioprotegido.

“El desfibrilador no está pensado únicamente para los clientes, sino para poder actuar con cualquier ciudadano que lo necesite. Creo que aporta un plus al servicio. Yo estoy contento de poder llevarlo y de poder actuar si se da el caso”, reconocía ayer en la presentación oficial.

Junto a él, Patxi Bueno Pérez, propietario de Centro Médico Pamplona, que es quien ha cedido el desfibrilador, no descartaba que la idea que tuvo Daniel Ayechu cuaje en otros compañeros y también entre las instituciones, para que se sumen a la iniciativa. “Primero vamos a dar a conocer que hay un vehículo disponible y luego queremos ampliar la formación a otros taxistas”, explicaba.

También Kiko Asín, presidente de Teletaxi San Fermín, se refirió ayer a la importancia de la iniciativa basándose en que el taxi “es un servicio que está 24 horas en la calle”, y en que este vehículo cardioprotegido es su forma de aportar algo diferente a la ciudad de Pamplona.

480 localizados

En estos momentos Centro Médico Pamplona dispone de una aplicación con la que tiene localizados un total de 480 desfibriladores en toda Navarra, unos 200 de ellos en la capital, aunque en ese listado no están todos. “Muchos de ellos están en empresas privadas y por ello no están señalizados. Pero hay otros en edificios públicos que tampoco lo están, por ejemplo en la calle General Chinchilla hay 5 desfibriladores, pero la gente no sabe dónde están y sería importante que se supiera”, aseguraba Patxi Bueno.

“Con este taxi cardioprotegido somos pioneros en Navarra, pero estamos por detrás de otras comunidades en otros aspectos. En cualquier caso en Navarra hay 14.000 personas no sanitarios que están capacitados para utilizar un desfibrilador porque se han formado en cursos homologados que tienen que renovar cada dos años”.

DESFIBRILADORES

En Pamplona, entre otros, los tienen (según el registro de Centro Médico Pamplona): Mercado de Santo Domingo, Ikastola San Fermín, Inquinasa, Tómbola de Cáritas (de mayo a julio), UPNA (3), Planetario, Polideportivo de la Universidad de Navarra, frontón Labrit, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, hipermercado Leclerc, Registro Mercantil, Peña Bullicio pamplonés, colegios María Ana Sanz, San Ignacio o San Cernin , El Corte Inglés, La mandarra de la Ramos, Ciudad Deportiva Amaya, Club Natación Pamplona, Club de Tenis, Campo de Deportes Larraina, Agrupación Deportiva San Juan (3), Cámara de Comercio, Oficina central de Caja Rural, o Bar Casino Eslava.

