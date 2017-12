29/12/2017 a las 06:00

En el relevo en la concejalía de Seguridad Ciudadana de Aritz Romeo (Bildu) que se produjo en octubre, la nueva responsable Itziar Gómez (Geroa Bai) anunció que seguiría con la línea marcada por su antecesor de una policía de cercanía. Aunque sí hubo un cambio poco después de tomar posesión que pasó por alto Romeo, retirar la cabeza de toro disecada del pasillo que conduce al despacho del edil al frente del área municipal y de dirección del servicio. Además, también a ese corredor se asoma la zona de secretaría.



La pieza se colocó allí para recordar que uno de los agentes de Policía Municipal de Pamplona, ya jubilado, fue empitonado por ese toro durante un encierro. Una historia que conoció Itziar Gómez por boca de los trabajadores cuando les preguntó por qué estaba allí. “A mí me sorprendió mucho y, además, ocupaba un espacio enorme del pasillo”, dice Gómez.



La concejal asegura que antes de retirarla habló con los empleados. “Les pregunté si, como a mí, a ellos también les impactaba. Su respuesta fue que ya estaban acostumbrados y añadieron que también la gente que acudía de visita preguntaba por la cabeza. También quise saber si había una vinculación sentimental y me aseguraron que no, por lo cual propuse un cambio de ubicación”.



“NO SE HA TIRADO”



La responsable de Policía Municipal dice que la cabeza disecada no se ha tirado. “Esa opción nunca estuvo sobre la mesa, sino, insisto, trasladarla a otro lugar”. Itziar Gómez afirma que se barajaron dos opciones. “Una era enviársela al agente que sufrió la cogida y otra cederla al museo que en la plaza de toros tiene la Meca. A la espera de si finalmente se pone en el coso taurino, el policía protagonista de esta historia se la ha llevado a su casa”, desvela Gómez.



La concejala afirma que la decisión de retirar la pieza no ha topado con ninguna reacción adversa en la plantilla. “Lo han encontrado adecuado y lógico y se gana espacio en el pasillo. Y en mi caso creo que una cabeza de toro en unas dependencias de Policía Municipal no tenía mucho sentido”, añade la edil de Geroa Bai.

