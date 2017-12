Conciertos gratuitos de Navidad en Pamplona para el viernes y el sábado

Actualizada 28/12/2017 a las 11:54

Los conciertos del programa de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Pamplona llegan a su fin. La próxima semana continuarán las actividades con talleres infantiles y juveniles, teatro, cine y cuentacuentos. Las últimas actuaciones musicales estarán protagonizadas por Hellocello! & Cello Orchestra Christmas, Asociación Coral Parroquial Corazón de Jesús, Coro In Tempore Abesbatza, Gracia Navarra, Rondalla Ecos del Arga, Fanfarre Zuperri, Joven Orquesta Atrilia y Coro Voces Graves de Pamplona.

Civivox Jus la Rocha acogerá, el viernes 29 de diciembre, dos pases del concierto de Navidad de Hellocello! & Cello Orchestra Christmas con profesores, profesionales y alumnado de este instrumento musical. Serán a las 18 y a las 19.30 horas. La entrada es libre. Esa misma tarde, a las 18.30 horas, amenizará las calles del Casco Antiguo de Pamplona la Asociación Coral Parroquia Corazón de Jesús. Saldrá del zaguán de la Casa Consistorial para continuar por Mercaderes, Estafeta, Tejería, San Agustín, Calderería y Curia y terminar en Plaza Consistorial.

La última propuesta del día es el concierto del Coro In Tempore Abesbatza acompañado por la Orquesta de Cámara Ekko Ensemble titulado ‘Del universo a la Navidad’ en la Iglesia San Agustín a las 20 horas. Con la dirección de Carlos Etxeberria actuará como solista la mezzosoprano Nerea Berraondo. Comenzará la actuación con ‘Song of the Universal’ de Ola Gjeilo, composición coral contemporánea influenciada por la música nórdica. Continuará con el ‘Magnificat’ de John Rutter basado en un texto de San Lucas.

JOTAS NAVIDEÑAS, FANFARRE Y MÚSICA CORAL, PROPUESTAS PARA EL SÁBADO

Estampas navideñas a ritmo de jota es la propuesta de Gracia Navarra y la Rondalla Ecos del Arga para el sábado, 30 de diciembre, por la mañana. A las 12 horas saldrán de plaza Baluarte. Seguirán cantando por la calle, Estella, Cortes de Navarra, exteriores de la Plaza de Toros, calle Estafeta y Mercaderes y Plaza Consistorial.

La animación musical por las calles continuará por la tarde con la Fanfarre Zuperri que comenzará su recorrido a las 18.30 horas en la Plaza del Castillo. Continuará por la calle Chapitela, Plaza Consistorial, San Saturnino, calle Mayor, Eslava, plaza de San Francisco, San Miguel, calle Zapatería, Pozo Blanco y Comedias. Terminará en la Plaza del Castillo. Una hora después, a las 19.30, actuará la Joven Orquesta Atrilia en el patio Civivox Condestable con entrada libre.

El Coro Voces Graves de Pamplona ofrecerá el último concierto del año con una presentación muy navideña a las 20 horas en la Iglesia de San Saturnino dirigida por José Miguel Aguirre. En las notas del programa se señala que es un relato de la Navidad narrado en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Abrirá el concierto el tradicional canto gregoriano de adviento ‘Rorate Coeli’ seguido de un canto ruso de Chesnokov, el ‘Ave María’ de Biebl, el responso del padre Donostia ‘Hodie nobis caelorum Rex’ y el ‘Cantate Domino’ y el ‘Aleluya’ de Iruarrizaga. La primera parte terminará con J. Guridi y su ‘Hiru Errege’ y ‘Nunc dimittis’ de Uwe Henkhaus. La segunda parte ofrecerá, entre otros villancicos, obras de Otaño y del Padre Donostia, junto con letras conocidas como ‘Oi Betheleem’, ‘Hator, hator’, ‘Noche de paz’ y ‘Adeste fideles’.









Selección DN+