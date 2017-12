Actualizada 26/12/2017 a las 11:58

El Partido Popular de Navarra preguntará a la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, "qué piensa hacer para evitar los problemas de los comerciantes a raíz del plan de movilidad impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona".



La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado en una nota que Uxue Barkos, "como máxima responsable del Gobierno de Navarra, debe dar una solución a la situación del comercio de Pamplona provocada por las decisiones del Ayuntamiento, no puede echar balones fuera con tal de no molestar a sus socios de Bildu".



La dirigente 'popular' ha señalado que "no hay que olvidar que Barkos es presidenta del Gobierno a cambio de que Bildu ocupe la alcaldía de Pamplona, y eso es algo que la presidenta siempre tiene presente".



A continuación, Ana Beltrán ha asegurado que su partido ha intentado "por activa y por pasiva que el Gobierno foral se implicase para solucionar las graves consecuencias de la disparatada 'amabilización' del Ayuntamiento y no ha habido manera". "Ya interrogamos al vicepresidenteManu Ayerdi sobre las medidas que se iban a tomar desde el Ejecutivo a este respecto pero, como siempre, se limitó a soltar excusas, argumentando que el asunto es de competencia municipal, obviando sus responsabilidades como consejero responsable de comercio, y todo con tal de no incomodar a su socio preferente de Gobierno", ha censurado Beltrán.



La dirigente 'popular' se ha mostrado "alarmada por el descenso de ventas que está experimentando el sector; la pérdida de 10 millones de euros en facturación y de nada más y nada menos que 117 puestos de trabajo desde que el Ayuntamiento decidió poner Pamplona patas arriba con los cambios de tráfico". "Por eso, visto que el señor Ayerdi no hace caso a nuestras demandas, preguntaremos por este tema a la presidenta Barkos, máxima representante de nuestra comunidad, para ver si ella se aviene a proponer soluciones", ha explicado.



Ana Beltrán ha añadido que "lo que no puede hacer el Gobierno de Navarra es quedarse cruzado de brazos ante esta situación catastrófica para los comerciantes por unas modificaciones llevadas a cabo sin criterio, y que también van a afectar a los establecimientos de Pío XII, como se denunció hace escasos días en una manifestación multitudinaria".



Así, la presidenta del PPN ha insistido en que, "ante la desidia y negligencia del vicepresidente Ayerdi, y teniendo en cuenta que la presidenta Barkos es la máxima responsable del Gobierno foral, y de todo lo que ocurre a los navarros, le pedimos que deje de quedarse de brazos cruzados ante esta gravísima situación y que ofrezca una solución inmediata".

