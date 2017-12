Actualizada 24/12/2017 a las 12:51

Setenta personas se sentarán esta noche en la mesa del Teléfono de la Esperanza en Pamplona para disfrutar de la cena de Nochebuena que ha preparado para ellas un año más la sociedad gastronómica Gazteluleku.

Son ya 17 años los que cumple esta iniciativa y, aunque en esta ocasión desciende algo el número de participantes, se mantiene el perfil de quienes acuden a la cita, según ha comentado Pedro Berástegui, del Teléfono de la Esperanza.



Se trata de personas con una edad media de unos 60 años, algunos enfermos pero con posibilidad de salir de casa, la mayoría residentes en Pamplona aunque siempre hay algún transeúnte, y que "se sienten solos".



Berástegui destaca que incluso "los hay que sufren una soledad acompañada, que es la peor. Son personas que viven en Pamplona y tienen familia pero ningún tipo de relación con ella por distintas circunstancias, y esta soledad es la mas dolorosa".



Por eso en Nochebuena no acuden a esta cena por falta de recursos económicos sino porque buscan aparcar su soledad aunque sea por una noche, y de hecho aunque se les sirve de forma gratuita muchos de ellos hacen donativos que en algún caso ha llegado a una cifra "que no se puede ni decir".



Esta es una cita en la no solo importa la cena sino también "una sonrisa, la conversación, la compañía", y de hecho en cada mesa se deja un cubierto libre, explica Berástegui, "para que los servidores nos podamos sentar también con ellos y charlar entre plato y plato".



Voluntarios del Teléfono de la Esperanza y otras personas que se ofrecen para ayudar esta noche se ocupan de poner las mesas, servir la cena, recoger y fregar, "pero los que hacen la gran labor" son los miembros de la sociedad Gazteluleku.



Este año han comprado y preparado de primer plato cardo a la navarra y de segundo, pollo con hongos y merluza en salsa con almejas. El menú se completará con entrantes de salpicón de marisco y canelón de bogavante aportados por los restaurantes Zampa y Europa, y de postre habrá turrones de Manterola.



Aunque Pedro Berástegui comenta que la Nochebuena del Teléfono de la Esperanza no termina aquí sino que la velada incluye también música hasta la madrugada.

