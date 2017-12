Actualizada 23/12/2017 a las 10:13

Los tres concejales de Aranzadi votarán a favor de los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona para 2018, tal y como se publicó esta semana. Una decisión votada ayer por la formación en una asamblea que se reunió a las 18.00 horas en el Palacio del Condestable.



En un comunicado, Aranzadi ha anunciado que su grupo apoyará los presupuestos de la ciudad en el pleno del próximo 16 de enero "con los votos a favor de nuestros tres concejales". Una decisión que fue ratificada por la asamblea de la formación.

Aranzadi rectifica así su postura después de que el pasado 18 de diciembre el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, diera a conocer que uno de los concejales de esta agrupación se había abstenido en la Junta de Gobierno Local en la que se había aprobado el Presupuesto municipal para 2018. Una decisión que el alcalde acogió entonces con "sorpresa y desasosiego" y que consideró que no era "compatible con la continuidad del Gobierno municipal del cambio" la existencia de "votos discrepantes después de toda una negociación".



Por su parte, Aranzadi reivindicaba en una nota de prensa su "legítimo derecho a la discrepancia" y aseguraba que los presupuestos de Pamplona "siguen su curso". Asimismo reafirmaba su "firme apoyo a la continuidad del cambio" si bien matizaba que "no podemos ser autocomplacientes, tampoco con unos presupuestos que, en nuestra opinión y desde la defensa de la autonomía municipal, tendrían que haber ido más allá".



La postura de la formación había abierto una crisis en el seno del cuatripartito del Consistorio de Pamplona. De hecho, este viernes, Joseba Asiron advertía a Aranzadi de que, si uno de sus concejales se abstenía en la votación de los presupuestos para 2018, esta formación "podría formar parte del gobierno municipal pero no ostentando concejalías delegadas". "Yo no puedo confiar como alcalde una concejalía delegada a un concejal que no apoya inequívocamente los presupuestos más allá de que todos podamos tener aspectos en los cuales hubiéramos querido otro enfoque en los presupuestos", destacó.

Finalmente, la asamblea de Aranzadi decidía rectificar su postura y apoyar, con los tres votos de sus concejales, los presupuestos municipales para el año que viene.

Selección DN+