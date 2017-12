Los cometidos de la sociedad municipal PCH enfrentan a los grupos

NI UNA PALABRA. Los ediles de Aranzadi (Manuel Millera, Armando Cuenca y Laura Berro) no intervinieron ayer en el pleno. Los concejales, cuya presencia en el equipo de Gobierno puso en entredicho el alcalde esta semana al no apoyar unánimemente el proyecto de presupuesto, no pidieron la palabra. Tampoco habló Edurne Eguino (I-E).

Calleja