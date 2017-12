Actualizada 22/12/2017 a las 13:09

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que si alguno de los concejales de Aranzadi se abstuviera en la votación a los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona para 2018, esta formación "podría formar parte del gobierno municipal pero no ostentando concejalías delegadas".



Preguntado por los periodistas tras la entrega del premio Txondorra Carbón Vegetal 2017, Asiron ha asegurado que "no cabe otra posibilidad que la de un apoyo inequívoco y unánime a los presupuestos por parte del equipo de gobierno". "No concebiría en modo alguno que se pudiese por parte de alguna de las concejalías delegadas gestionar unos presupuestos en los que no se cree", ha añadido el alcalde, que ha confiado en que "se va a actuar con responsabilidad".



Para el primer edil de Pamplona una abstención a los presupuestos por parte de alguno de los concejales de Aranzadi "querría decir que se sitúan fuera de la gestión de los presupuestos". "Podrían formar parte del gobierno municipal pero no ostentando concejalías delegadas", ha advertido.



"Yo no puedo confiar como alcalde una concejalía delegada a un concejal que no apoya inequívocamente los presupuestos más allá de que todos podamos tener aspectos en los cuales hubiéramos querido otro enfoque en los presupuestos", ha subrayado. "En el momento en que se toma una decisión, esa decisión pertenece a todo el gobierno y es responsabilidad de todos sacarlo adelante", ha sentenciado.



El alcalde ha remarcado que el gobierno municipal de la capital navarra "es plural" y sus integrantes "somos diferentes" y "por eso mismo es un gobierno transversal". "Nos cuesta mucho llegar a acuerdo pero eso tiene la parte positiva de que cuando llegamos a un acuerdo tiene todas las garantías del mundo", ha destacado.



Asiron ha indicado que el acuerdo de presupuestos para el Ayuntamiento de Pamplona "probablemente no hubiera sido el que en principio hubiera querido este alcalde, su grupo o alguno de los otros grupos" y por eso es un proyecto "de todos, porque está hecho entre todos".



El alcalde de Pamplona ha manifestado que en el cuatripartito "tenemos muchas cosas de las que hablar" y "tenemos que seguir siempre procurando engrasar la maquinaria del gobierno" porque "este gobierno municipal es el mejor y más eficaz instrumento de cambio que ha existido probablemente en Pamplona en toda su historia".



"La ciudadanía puso en nuestras manos una responsabilidad enorme, algo por la cual mucha gente ha luchado durante muchísimo tiempo" y "no podemos soslayar esa responsabilidad", ha concluido.

